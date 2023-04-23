Türkiye Maarif Vakfı, Adıyaman'da Maarif Sokağı isimli konteyner kent kurdu

Türkiye Maarif Vakfı (TMV), 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Adıyaman'da, Maarif Sokağı adı verilen bir konteyner kent kurdu.

TMV'den yapılan açıklamaya göre, Vakıf, öğrenci, öğretmen ve velilerin bağışlarını bir araya getirerek depremzedeler için konteyner kent yaptırdı.

TMV Başkan Vekili Prof. Dr. Ahmet Emre Bilgili, Adıyaman Besni Koordinatör Valisi Kamuran Taşbilek ve beraberlerindeki heyet, Maarif Sokağı'nda depremzedelerle bir araya geldi.

Burada konuşan Bilgili, TMV'nin bugün 51 ülkede 51 binden fazla öğrenciyle çalışmalarına devam ettiğini belirterek "Türkiye Maarif Vakfı, Türkiye Cumhuriyeti'nin küresel bir eğitim kuruluşu haline gelmiştir. Vakfımız dünyanın dört bir yanında okul öncesinden liseye kadar eğitim çalışmalarını devam ettirmektedir." dedi.

Vakfın faaliyetlerinin akademik eğitimden ibaret olmadığını, aynı zamanda ilmini ve irfanını insanlığın barış ve huzuru için kullanacak iyi insanları yetiştirmeyi amaçladığını dile getiren Bilgili, Maarif Sokağı'nın Maarif Okulları öğretmenleri, öğrencileri velileri ve çalışanlarının topladıkları bağışlarla inşa edildiğini aktardı.

Bilgili, deprem bölgesine yardımların devam edeceğini, Maarif ailesinin kalbinin depremzedelerle birlikti attığını söyledi.

Vali Kamuran Taşbilek ise TMV'nin gerçekleştirdiği faaliyetlerle Türkiye'nin gururu olduğunu ifade ederek Maarif Sokağı'yla Maarif Okullarında yetişen öğrencilerin ne kadar vefalı olduklarını bir kez daha gösterdiklerini vurguladı.

TMV Başkanı Prof. Dr. Birol Akgün ise söz konusu yardımlara ilişkin şunları kaydetti:

"Devletimiz milletimiz el ele verip adeta seferber oldu, birlik olup bölgeye her türlü yardımı ulaştırmaya başladı. İçerideki bu dayanışmayla birlikte ülkemizin uluslararası eğitim kurumu olarak altı kıtada faaliyet yürüten Türkiye Maarif Vakfı okulları da yardım için kampanya başlattı. Maarif Okullarının öğretmenleri, öğrencileri ve okul aile birlikleri nakdi ve ayni yardım kampanyaları düzenledi. Türkiye bir anlamda dünyada da kardeşlik, dayanışma, birlik ve beraberliğin merkezi haline geldi. Hepsine müteşekkiriz. Bu kardeşlik ve dayanışma ruhuyla yaralarımızı hızla saracağız."

Üç kıl çadır, 2 anaokulu, 1 bilgisayar sınıfı ve 50'ye yakın konteynerden oluşan Maarif Sokağı, depremzedelerin barınma ve eğitim ihtiyaçlarını karşılayacak. Ayrıca Maarif Okullarından toplanan bağışlarla, farklı şehirlerdeki depremzedelere 19 bin parça kıyafet ve çocuklara 100 tablet hediye edilecek.