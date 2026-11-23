(ANKARA) - Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, 2027 yılı bütçesinde kamu çalışanları ve emeklilerin hak ettiği payı alması, ücrette hakkaniyet ve emeklilikte refah sağlanması gerektiğini belirterek, "Bütçede adalet istiyoruz, ücrette hakkaniyet istiyoruz, emeklilikte refah istiyoruz" dedi.

Türkiye Kamu-Sen üyeleri, "Bütçede adalet, ücrette hakkaniyet, emeklilikte refah" talebiyle Ulus Atatürk heykeli önünde açıklama yaptı. Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, 2027 yılı bütçesinin kamu çalışanları ve emeklilerin beklentilerini karşılamak için önemli bir fırsat olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Öncelikle kamu çalışanlarının ve emeklilerin geçmiş dönemlerden kaynaklanan alım gücü kayıpları telafi edilmeli, maaşlara ek zam yapılmalıdır. 2027 yılı için öngörülen maaş artışları güncel enflasyon tahminlerine göre yeniden belirlenmeli, üzerine refah payı eklenmelidir. Kamuda güvenceli istihdam esas olmalı, güvencesiz, sözleşmeli, 3+1 gibi uygulamalar kaldırılmalıdır. Yardımcı hizmetler sınıfı personelinin beklentileri daha fazla geciktirilmemelidir. Birinci dereceye gelen bütün kamu görevlilerine 3600 ek gösterge verilmesine ilişkin sözler artık yerine getirilmelidir. 2023 ve 2025 yılı toplu sözleşme süreçlerinde gündeme gelen, üzerinde çalışma yapılması kararlaştırılan sorunlar daha fazla ertelenmemelidir.

Kamuda aynı işi yapan, benzer sorumluluklar taşıyan çalışanlar arasındaki ücret adaletsizlikleri giderilmelidir. Eğitim, liyakat, görev, yetki ve sorumluluk esas alınarak adil bir ücret sistemi oluşturulmalıdır. Gelir vergisi dilimleri nedeniyle yıl içinde maaşların erimesine son verilmeli, ücretliler için gelir vergisi oranı yüzde 15'te sabitlenmelidir. Aile ve çocuk yardımları günümüz ekonomik şartlarına uygun biçimde artırılmalıdır. Kira, kreş, ulaşım ve yemek desteği gibi sosyal haklar geliştirilerek kamu çalışanlarının aile bütçeleri güçlendirilmelidir. Bütün bu düzenlemeler için bütçede gerekli kaynak ayrılmalı, yasal düzenlemeler gecikmeden hayata geçirilmelidir. Biz, artık yalnızca vaat duymak istemiyoruz. Verilen sözlerin bütçede kaynağını, kanunda karşılığını, maaş bordrosunda sonucunu görmek istiyoruz."

Kahveci, hükümete ve milletvekillerine de şöyle seslendi:

"2027 yılı bütçesini hazırlarken memurun mutfağındaki yangını, emeklinin geçim mücadelesini görün. Çocuğunun geleceği için kaygılanan anne babaların sesini duyun. Yıllarca bu devlete hizmet etmiş emeklilerimizin haklı beklentilerini karşılıksız bırakmayın. Unutmayın ki bütçede adalet sağlanmadan gelir dağılımında adalet sağlanamaz. Ücrette hakkaniyet tesis edilmeden çalışma barışı güçlendirilemez. Emeklilikte refah sağlanmadan sosyal devlet anlayışı tam anlamıyla hayata geçirilemez. Biz, kamu maliyesinin güçlü olmasını, bütçe disiplininin korunmasını önemsiyoruz ancak bütçe disiplininin bedeli sürekli olarak dar ve sabit gelirlilere ödetilemez. Ekonomik istikrar, çalışanların ve emeklilerin yoksullaşması üzerine kurulamaz. Gerçek ekonomik başarı, yalnızca bütçe rakamlarının iyileşmesi değil, milletimizin hayat şartlarının da iyileşmesidir. Güçlü devlet, güçlü ekonomiyle mümkündür. Güçlü ekonomi ise emeğinin karşılığını alan, geleceğinden emin olan, huzur içinde yaşayan insanlarla mümkündür.

Türkiye Kamu-Sen olarak bugüne kadar ülkemizin ve milletimizin menfaatlerini her şeyin üzerinde tuttuk. Devletimizin zor günlerinde sorumluluk almaktan kaçınmadık. Milletimizin ihtiyaç duyduğu her yerde görevimizin başında olduk. Bundan sonra da aynı anlayışla hizmet etmeye devam edeceğiz. Ancak devletimize olan bağlılığımız, emeğimizin karşılığını istememize engel değildir. Milletimize hizmet etme sorumluluğumuz, haklarımızdan vazgeçeceğimiz anlamına gelmez. Biz imtiyaz istemiyoruz, hakkımızı istiyoruz. Biz ayrıcalık istemiyoruz, adalet istiyoruz. Biz sadaka değil, alın terimizin karşılığını istiyoruz.

Herkes bilsin ki Türkiye Kamu-Sen, dün olduğu gibi bugün de kamu çalışanlarının ve emeklilerin haklarını savunmaya devam edecektir. Haklı taleplerimizin takipçisi olacağız. Mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz. Çünkü bizim mücadelemiz yalnızca bugünün maaş mücadelesi değildir. Bizim mücadelemiz, emeğin değer gördüğü, adaletin hakim olduğu, çalışanların ve emeklilerin refah içinde yaşadığı güçlü bir Türkiye mücadelesidir. Bütçede adalet istiyoruz, ücrette hakkaniyet istiyoru, emeklilikte refah istiyoruz. Ek zam istiyoruz. Refah payı istiyoruz. Büyüyen Türkiye'den hak ettiğimiz payı istiyoruz."

Kaynak: ANKA