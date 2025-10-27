Türkiye ile Birleşik Krallık Arasında Eurofighter Savaş Uçağı İşbirliği Anlaşması İmzalandı

(ANKARA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İngiltere Başbakanı Keir Starmer arasında Eurofighter Typhoon savaş uçağı konusunda işbirliği anlaşması imzaladı. Erdoğan, "Eurofighter Typhonn savaş uçaklarının tedarikine dair uygulama düzenlemeleri heyetlerarası görüşmelerde imzalandı. Bu mutabakatı iki yakın müttefik olarak aramızdaki stratejik ilişkilerin yeni bir nişanesi olarak görüyorum. Birleşik Krallık ile bu iş birliğimizin savunma sanayiinde müşterek projelere de kapı aralayacağına inanıyorum." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İngiltere Başbakanı Keir Starmer arasında gerçekleşen, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki baş başa görüşme ve heyetler arası çalışma yemeğinin ardından iki ülke arasındaki anlaşmanın imza törenine geçildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Starmer tarafından Eurofighter Typhoon savaş uçağı konusunda işbirliği anlaşması imzalandı.

İki lider daha sonra ortak basın toplantısı düzenledi. Erdoğan, anlaşmaya ilişkin şunları söyledi:

"Birleşik Krallık Başbakanı, değerli dostum Sayın Starmer'i ülkemizde ağırlamaktan büyük memnuniyet duyuyorum. Kendilerine ve heyet üyelerine bir kez de sizlerin huzurunda hoş geldiniz diyorum. Stratejik ortak ve müttefik ülkeler olarak ikili konuların ötesinde, uluslararası gündemi meşgul eden birçok meselede kendisiyle yakın diyaloğumuz var. Bugünkü görüşmelerimizin odağını ticaret ve savunma ilişkilerimiz teşkil etti. Malumunuz, Birleşik Krallık ülkemizin en büyük ticaret ve yatırım ortakları arasında. Ticaret hacmimizi ilk etapta 30 milyar dolar, ardından 40 milyar dolara çıkarma kararlılığındayız.

Ekonomik ilişkilerimizi daha da güçlendirmek hususunda kararlıyız. Serbest Ticaret Anlaşmamızın güncellenmesi dahil birçok tedbiri ilgili kurum ve kuruluşlarımız alıyor. Üçüncü ülkelerde ortak yatırımlar yapma imkanları üzerinde de duruyoruz. Enerji ve savunma sanayi alanında yeni ortaklıklar kurmayı hedefliyoruz. Ayrıca çok sayıda Birleşik Krallık vatandaşının Türkiye'yi ikinci evleri olarak görmesinden büyük memnuniyet duyuyoruz. Bu potansiyeli en iyi şekilde değerlendirmek amacıyla aramızda İkili İş Birliği Çerçeve Belgesi imzalanmasına yönelik müzakerelere de başladık. İnanıyorum ki bu adımlarla ilişkilerimizi ve stratejik ortaklığımızı çok daha ileri bir seviyeye süratle taşıyacağız.

"Eurofighter savaş uçaklarının tedarikine dair uygulama düzenlemeleri, heyetler arası görüşmelerde imzalandı"

Değerli basın mensupları, Eurofighter Typhoon savaş uçaklarının tedarikine dair uygulama düzenlemeleri, heyetler arası görüşmelerde imzalandı. Biz de az önce Sayın Starmer'la bu konudaki iş birliği beyanına huzurlarınızda imza attık. Bu mutabakatı, iki yakın müttefik olarak aramızdaki stratejik ilişkilerin yeni bir nişanesi olarak görüyoruz. Süreç boyunca Eurofighter Konsorsiyumu nezdinde Birleşik Krallık'ın yürüttüğü çalışmalardan ötürü Sayın Starmer ve ekibine teşekkür ediyorum. Konsorsiyum üyesi diğer müttefik ülkelerin liderlerine de yapıcı tutumlarından dolayı takdirlerimi bildiriyorum. Birleşik Krallık'la bu iş birliğimizin savunma sanayinde müşterek projelere de kapı aralayacağına inanıyorum.

Filistin, Ukrayna-Rusya ve Suriye'deki gelişmeler ele alındı

Kıymetli basın mensupları, bugün ayrıca değerli dostumla birlikte Gazze'deki gelişmeleri bir kez daha değerlendirme imkanı bulduk. Bu vesileyle Sayın Başbakan'ı, Filistin Devleti'ni tanıma kararı almalarından ötürü bir kez de sizlerin huzurunda şahsım ve milletim adına tebrik ediyorum. Biz bu karara, iki devletli çözüm yolunda cesur bir adım olarak bakıyoruz. Yaklaşan kış şartlarını dikkate alarak Gazze halkının ihtiyaç duyduğu insani yardımların ulaştırılması büyük önem arz ediyor. Bu konuda Birleşik Krallık'la da birlikte adımlar atacağımıza inanıyorum. Gazze'de sağlanan ateşkesin korunması ve ihlallerin önlenmesi noktasında da hepimize sorumluluklar düşüyor. Bunun için özellikle İsrail'deki mevcut hükümetin dizginlenmesi gerekiyor.

Keza Ukrayna'daki son gelişmeleri de Sayın Başbakan'la değerlendirdik. Dördüncü yılını tamamlamakta olan bu savaşın bir an önce adil bir barışla çözüme kavuşturulması yönünde ortak duruşumuzu teyit ettik. Suriye'de ise kalıcı istikrarın, Suriye hükümetinin desteklenmesiyle mümkün olacağını bugünkü görüşmelerimizde vurguladık. Tabiatıyla bu çabalar sürdürülürken iç ve dış aktörlerin ülkeyi istikrarsızlığa sürükleme çabalarının da önlenmesi gerektiğinin üzerinde önemle durduk. Sözlerimin hitamında Sayın Starmer ve heyetine bir kez daha ülkemize hoş geldiniz diyor, hepinizi en kalbi duygularımla selamlıyorum."

Starmer: Bugün burada çok büyük bir adım attık, stratejik bir ortaklığı duyuruyoruz

Birleşik Krallık Başbakanı Starmer, açıklamasında şunları kaydetti:

"Sizlerle birlikte burada olmaktan çok büyük memnuniyet duyuyorum Sayın Dostum. Bu gerçekten çok önemli ilişkiyi güçlendirme fırsatımız var. Her iki ülke Avrupa'nın iki ucunda olabilir; ancak birlikte şu anda eskisine oranla çok daha yakın çalışan iki ülkeyiz. Avrupa'nın ortak güvenliği için NATO müttefikleri olarak çalışıyoruz. Ukrayna'yı yine Gönüllüler Koalisyonu çerçevesinde destekliyoruz. ve Orta Doğu'da da barış için birlikte çalışıyoruz. Bu anlamda sizin oynamış olduğunuz rolün özellikle altını çizmek isterim. Gazze'deki barış planının ilk aşaması yerine geliyor ve şu anda da bu anlaşmanın mümkün olduğunca kısa süre içerisinde uygulanması aşamasındayız. Bölgeyi çok daha iyi bir noktaya getirmeye çalışıyoruz.

Tabii ki ortaklığımız; ticaret, yeni ve modern bir Serbest Ticaret Anlaşması'nın müzakeresi dahil olmak üzere güvenlik, terörle mücadele, göç, enerji ve birçok farklı konuda birlikte yapabileceğimiz çok şey var. Bu, gerçekten Türkiye'ye giderek artan ekonomik ve stratejik öneme sahip bir ülke olarak yaklaşımımızı ortaya koyuyor. ve bugün burada çok büyük bir adım attık. Stratejik bir ortaklığı duyuruyoruz. Bu aşamada ilk Birleşik Krallık-Türkiye ikili iş birliği çerçevesini burada duyuruyoruz. Bu gerçekten çok önemli bir mihenk taşı. Mevcut iş birliğimizin derinliğini artıracak ve daha ileriye taşıyacak bir adım.

Bütün Bunun kalbinde bugün imzalamış olduğumuz anlaşma var. Birleşik Krallık, Türkiye'ye 20 Eurofighter Typhoon uçağı sağlayacak ve gelecekte de daha fazlasını sağlama seçeneği bulunuyor. Bu, NATO'daki güvenliği derinleştirecek ve artıracak. İkili savunma sanayisi iş birliğimizi artıracak ve aynı zamanda hem burada hem de Birleşik Krallık'ta ekonomik büyümeyi destekleyecek. Bu çerçevede 20 bin istihdam imkanı sağlanacak. Uçakların birlikte oluşturulması ve birlikte inşa edilmesi üzerinde çalışacağız. Bu anlamda stratejik ve önemli bir çalışma. Türk Hava Kuvvetleri'nin önümüzdeki yıllarda NATO'nun güneydoğu kanadını hepimizin çıkarına korurken destekleyecek.

Bugün çok ileri aşamalarda müzakereler gerçekleştirdik. Yine Tatlı Dil Forumu'nun yeniden lanse edilmesiyle ilgili olarak çalışmalarımızı başlatmaya karar verdik. Bu sadece iki ülke arasında değil; iş insanları, parlamenterler, akademisyenler ve bilim insanları arasında bir diyalog oluşturacak. Her iki ülkede bilim ve yenilikçiliğin desteklenmesi ve ortak dayanışmamızın bir sonraki aşamaya taşınmasını sağlayacak. Bu, konudaki taahhüdümüzün ve niyetimizin çok önemli bir sembolü.

Dolayısıyla bu tarihi bir gün. Sayın Cumhurbaşkanı'na göstermiş olduğu misafirperverlikten ve sıcak karşılamadan dolayı teşekkür etmek istiyorum. Ayrıca ortaklığı için teşekkür etmek istiyorum. Gelecekte ortak çıkarlarımızı ve ortak niyetlerimizi gerçekleştirmek ve birlikte çalışmayı destekleme konusunda çok istekliyim. Önümüzdeki yıl NATO Zirvesi'nde tekrar Ankara'da olmaktan büyük mutluluk duyacağımı ifade etmek istiyorum."