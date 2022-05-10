Türkiye Ermenileri Patriği Maşalyan, Mardin Valisi Demirtaş'ı ziyaret etti - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Türkiye Ermenileri Patriği Maşalyan, Mardin Valisi Demirtaş'ı ziyaret etti

AA - Şahin Seçen - Güncel
 - Güncelleme:
Türkiye Ermenileri Patriği Maşalyan, Mardin Valisi Demirtaş'ı ziyaret etti

Mardin Valisi Mahmut Demirtaş, Türkiye Ermenileri Patriği Sahak Maşalyan'ı makamında kabul etti.

MARDİN (AA) - Mardin Valisi Mahmut Demirtaş, Türkiye Ermenileri Patriği Sahak Maşalyan'ı makamında kabul etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Maşalyan, Derik'te Surp Kevork Kilisesi'ndeki ayinin ardından Vali Demirtaş'a nezaket ziyaretinde bulundu.

Demirtaş, görüşmede, Maşalyan ve beraberindeki heyeti farklı dil ve dinden insanların yüzyıllardır bir arada yaşadığı hoşgörü kenti Mardin'de ağırlamaktan memnun olduğunu belirtti.

Maşalyan da Mardin'de bulunmaktan mutluluk duyduğunu vurgulayarak, misafirperverliğinden dolayı Vali Demirtaş'a teşekkür etti.

AA / Şahin Seçen - Güncel

Mahmut Demirtaş, Türkiye, Mardin, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title