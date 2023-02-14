Türkiye'deki Depremlerde Akrabalarını Kaybeden Gazzeli Aileler Acıya Boğuldu

Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cebaliye mülteci kampında Filistinli bir aile, Türkiye'deki depremlerde hayatını kaybeden akrabalarının yasını tutuyor, 8 Şubat 2023. (Fotoğraf: Rizek Abdeljawad/Xinhua)

GAZZE, 14 Şubat (Xinhua) -- Gazze'de Magdy Darabih adındaki yaşlı bir adam, depremin vurduğu Türkiye'den genç oğlunun eve beyaz tabut içinde dönmesini gözyaşlarıyla karşıladı.

Sekiz yıl önce tıp okumak için Türkiye'ye gelen oğlu Yusuf, bir hafta önce yıkıcı depremler sonrası hayatını kaybetti.

Oğlunun yasını tutan acılı baba gözyaşları içinde şunları söyledi:

"Seni beyaz doktor önlüğünle karşılamayı çok hayal ettim ama hayat beni seni beyaz tabutunla gömmeye mecbur etti.

"Gazze'deki dayanılmaz durumdan kurtulduğunda çok mutlu oldum ama depremden sağ çıkamayacağını bilmiyordum.

"Bütün umutlarımız seninle gömüldü."

Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cebaliye mülteci kampında Filistinli bir aile, Türkiye'deki depremlerde hayatını kaybeden akrabalarının yasını tutuyor, 8 Şubat 2023. (Fotoğraf: Rizek Abdeljawad/Xinhua)

Yusuf'un hayali, bir gün anavatanı Gazze'deki yoksul insanlara faydalı olabilmek için doktor olmaktı.

Darabih, Xinhua'ya oğlunun yarım kalmış hayatı için "Ölüm, hayallerinden hiçbirini gerçekleştiremeyen oğlumdan daha hızlıydı" dedi.

Yusuf'un erkek kardeşi Abdul Rahman Darabih ise, kardeşi Gazze'den ayrıldığından beri ailenin zor bir hayat sürdüğünü söyleyerek: "En azından onun savaş ve çatışmalardan uzakta, güvenli bir yerde olduğunu düşünüyorduk" dedi.

Ailesi, Yusuf'u Gazze'deki bir mezarlığa gömecek, böylece anne babası ara sıra onu ziyaret edip teselli bulabilecek.

Bir başka deprem kurbanı olan Abdülkerim de, kuşatma altındaki Filistin topraklarını kendilerine daha iyi bir yaşam bulmak ve ailelerini geçindirmek için genç yaşta terk eden binlerce Gazzeliden biriydi.

Havadan çekilen fotoğrafta Hatay'ın Antakya ilçesinde depremlerin yarattığı yıkım görülüyor, 12 Şubat 2023. (Fotoğraf: Mustafa Kaya/Xinhua)

Abdülkerim'in ailesi, oğullarının Antakya'daki depremde hayatını kaybeden altı kişilik ailesinin cenazelerinin Gazze'ye getirilemeyeceğini öğrendiklerinde bir kez daha yıkılmış.

Siyah bir elbise ve başörtüsüyle Xinhua'ya konuşan anne Om Raed Abu Jalhoum, "Oğlum ve çocuklarını 12 yıldan fazla bir süredir görmedim" dedi.

Abu Jalhoum "Enkazların altındaki sahneyi hayal edemiyorum. Hemen mi öldüler yoksa vefat etmeden önce çok acılar mı çektiler bilmiyorum" dedi.

Aile başka şansları kalmayınca, kalbi kırık anne ve erkek kardeşlerini teselli etmek, akraba ve arkadaşlarının taziyelerini kabul etmek için bir cenaze evi açtı.

Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cebaliye mülteci kampında bir kişi, Türkiye'deki depremlerde hayatını kaybeden ağabeyinin fotoğrafını gösteriyor, 8 Şubat 2023. (Fotoğraf: Rizek Abdeljawad/Xinhua)

Hamas yönetimindeki İçişleri Bakanlığı'nın Göçmen Dairesi tarafından 2021'de yayınlanan istatistiklere göre Türkiye'de yaklaşık 21.000 Gazzeli yaşıyor.

Filistin Dışişleri Bakanlığı'na göre şu ana kadar Türkiye-Suriye depremlerinde en az 95 Filistinli hayatını kaybetti.