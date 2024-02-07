Türkiye'deki Azerbaycan vatandaşları erken cumhurbaşkanı seçimi için sandık başına gitti

Türkiye'de bulunan Azerbaycan vatandaşları, erken cumhurbaşkanı seçimi için Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçiliği'nde oy kullanmak üzere sandık başına gitti.

Ankara Seçim Sandığı Başkanı Müşfik Memmedov, basın mensuplarına yaptığı değerlendirmede, "Seçim bittikten sonra oylar Büyükelçilikte seçim komisyonunda sayılacak ve Azerbaycan'ın Merkezi Seçim Komisyonuna bilgi verilecektir, daha sonra oy pusulaları Azerbaycan'a gönderilecektir." ifadesini kullandı.

AA muhabiri, oy kullanmak üzere Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçiliği'ne gelenlerle konuştu.

Azerbaycan devlet sanatçısı Azerin, seçimlerin ülkeleri için önemine dikkati çekerek, Azerbaycan'ın tarihi ve geleceği için oy kullanmanın vatandaşlık borcu olduğunu kaydetti.

Azerin, oyunu Türkiye'de kullanmasının kendisine "güzel bir hava" verdiğini dile getirerek, "Çünkü Türkiye de bizim vatanımızdır." diye konuştu.

Azerbaycan-Kıbrıs Dostluk Cemiyeti Başkanı Orhan Hasanoğlu, dünyanın her tarafında yaşayan Azerbaycanlılara sesini duyurmaları için şans verdiğini belirttiği Anadolu Ajansına (AA) teşekkür etti.

KKTC'de yaşayan Azerbaycan vatandaşları olarak anayasal haklarını korumak amacıyla Ankara'ya geldiklerini vurgulayan Hasanoğlu, elçilikte çok güzel bir ortam oluşturulduğunu söyledi.

Hasanoğlu, dünyanın çeşitli bölgelerinde yaşayan Azerbaycanlılar için bu seçimin "farklı" olduğuna işaret ederek, "Çünkü Karabağ zaferinden sonra yaşadığımız en büyük, en heyecanlı seçim." ifadesini kullandı.

Azerbaycan vatandaşı Leyla Hasanzade de kendilerine demokratik bir ortamda oy kullanma olanağı sağladığı için Büyükelçiliğe teşekkür etti.

Bir başka seçmen İlaha Babayeva ise ülkesi için oy kullanmak istediğini belirterek, "Bugün çok mutluyuz çünkü Azerbaycan toprağı olan Karabağ bölgesinin işgalden kurtulmasından sonraki ilk seçimimiz." dedi.

Seçime "tüm Azerbaycan olarak" katıldıklarını vurgulayan Babayeva, bundan mutluluk duyduklarını söyledi.

Cumhurbaşkanı seçimi öne alınmıştı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, erken cumhurbaşkanı seçiminin 7 Şubat'ta yapılmasına ilişkin karar almıştı.

Mevcut Cumhurbaşkanı Aliyev'in yeniden aday olduğu seçimde, 7 aday, 7 yıllık dönemde Azerbaycan'ı yönetmek için yarışacak.

Seçim kapsamında, Türkiye'de, Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçiliğinde 2, İstanbul Başkonsolosluğunda 2 ve Kars Başkonsolosluğunda 1 sandık kuruldu.

Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçiliği'nde kurulan 2 sandıkta oy kullanma işlemi 19.00'da sona erecek.

İşgalden kurtarılan bölgelerde de sandıklar kuruldu

Azerbaycan'ın Ermenistan işgalinden kurtardığı bölgelerde de sandıklar kuruldu. Böylece 30 yıl aradan sonra ilk kez Azerbaycan'ın tüm topraklarında cumhurbaşkanı seçimi yapılacak.

Karabağ'ın sembol şehri Şuşa'da, bir zamanlar ayrılıkçı Ermeni yönetimin "başkent" olarak kullandığı Hankendi'de, Hocalı'da, Hocavend'de, Ağdere'de, Ağdam'da, Cebrayıl'da, Fuzuli'de, Zengilan'da, Gubadlı'da, Laçın'da ve Kelbecer'de 22 binden fazla seçmen oy kullanacak.