TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Türkiye'de misafir edilen Gazzeliler için iftar programına ev sahipliği yaptı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Türkiye'de misafir edilen Gazzeliler için iftar programına ev sahipliği yaptı.

Kurtulmuş'un himayelerinde TBMM'de düzenlenen iftar programına İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve Türkiye'de misafir edilen yüzlerce Gazzeli katıldı.

İftarda bir araya gelen Gazzeliler, 7 Ekim 2023'ten sonra yaşadıklarını ve Türkiye'deki tedavi süreçlerini AA muhabirine anlattı.

Aralık 2023'te oğlunun tedavisi için Ankara'ya gelen Mahmud Hatip, İsrail'in saldırısında eşini ve kızını kaybettiğini söyledi.

Mahmud, İsrail saldırıları sırasında Gazze'de çok zor günler geçirdiklerini belirterek "Ailem Refah'ta. Babam, annem ve kardeşlerimin başına bir şey gelecek diye korkuyorum. İnşallah oradaki savaş son bulur." dedi.

Türkiye'ye tedavi için geldiklerini anlatan Mahmud, "Türk hükümetine ve halkına çok teşekkür ederim. Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ederiz. Bizimle çok iyi ilgilendiler." ifadelerini kullandı.

Mahmud, "Sunulan hizmetler üst düzey. Burada misafiriz ama kendimizi ikinci ülkemizdeymişiz gibi hissediyoruz. Savaşın son bulmasını ve evlerimize dönmeyi umuyoruz." diye konuştu.

"Gazze ve Refah'ta evimiz kalmadı"

70 yaşındaki Ali Ekrem Ebu Hasan da Gazze'deki saldırıların başlamasının ardından kanser tedavisi için Türkiye'ye geldiğini söyledi. Ebu Hasan, Gazze'deki durumun çok kötü olduğuna işaret ederek bölgede kalan kızlarının güvenliğinden endişe duyduklarını vurguladı.

Gazze'nin güneyindeki Refah kentinde internetin sık sık kesilmesinden dolayı evlatlarıyla sürekli görüşemediğini aktaran Ebu Hasan, Gazze'deki saldırıların son bulması çağrısında bulundu.

Gözyaşlarına hakim olamayan yaşlı Gazzeli, Gazze'deki çocuklarını yanında görmek istediğini dile getirdi. Ebu Hasan, desteklerinden ve yardımlarından dolayı Türkiye'ye teşekkür etti.

Ali Ekrem Ebu Hasan'ın eşi 64 yaşındaki Hayat Şerif Um Hasan da hastalıklarla mücadele ettiğini anlattı.

Um Hasan, "Burada bizimle herkes ilgileniyor. Çocuklarımız yanımızda olmadığı için mutlu değiliz. Çok yorulduk. Gazze ve Refah'ta evimiz kalmadı." dedi.

Gazze'deki evlerinin İsrail saldırısında vurulduğunu söyleyen Um Hasan, savaşın bir an önce bitmesini diledi.

"İnşallah Gazze'de savaş son bulur"

İftar programına tekerlekli sandalyeyle katılan Şeyma isimli Gazzeli de İsrail saldırısında vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandığını, tedavi için Türkiye'ye geldiğini belirtti.

Bombardımanda yakınlarından onlarca kişiyi kaybettiğini söyleyen Şeyma, Ankara'daki tedavisinin olumlu seyrettiğini kaydetti.

Şeyma, "Burada çok iyi karşılandık. Bizimle çok iyi ilgileniyorlar. İnşallah Gazze'de savaş son bulur. İleride tahsilimi devam ettirip doktor olmak istiyorum." diye konuştu.

"Düşüncelerimiz hep Gazze'deki çocuklarımızla"

Kanser hastası Muna Şırafe de Ekim 2023'ten bu yana Türkiye'de tedavi gördüğünü söyledi. Eşi ve iki çocuğunun Gazze'de bulunduğunu aktaran Şırafe, Refah'taki ailesi ile tekrar kavuşmayı hayal ettiğini dile getirdi.

Şırafe, Türkiye'de çok iyi karşılandıklarını belirterek şunları kaydetti:

"Burada ne kadar iyi durumda olursak olalım düşüncelerimiz hep Gazze'deki çocuklarımızla. Onlar için çok endişeliyiz. Onların da yanımızda olmasını istiyoruz. İnşallah bu dileğimiz gerçekleşir."

"Bir başka evladımı daha kaybetmek istemiyorum"

Han Yunuslu anne Semah İbrahim de çocuğunun tedavisi içi Türkiye'de bulunduğunu dile getirdi.

Eşi ve çocuklarının saldırı altındaki Gazze'de olduğunu ifade eden İbrahim, şöyle devam etti:

"Çocuklarımızı tedavi ettiği için Türkiye'ye çok teşekkür ederiz. Gazze'deki çocuklarımızı da yanımızda görmek istiyoruz. Bu, bizim tek isteğimiz. Oğlum saldırıda paramparça oldu. Diğer çocuklar da onun gibi olmasın. Oğlum şehit oldu ama bir başka evladımı daha kaybetmek istemiyorum."

"İnşallah tedavim biter ve kardeşlerimi görürüm"

10 yaşındaki Maya da tedavisi için annesiyle Ankara'ya geldiğini söyledi.

İsrail saldırısında bir gözünü kaybeden Maya, "Kardeşlerim Gazze'de. Onlarla sık sık konuşamıyorum. Kardeşlerim Gazze'de olduğu için çok mutlu değilim. İnşallah tedavim biter ve kardeşlerimi görürüm." dedi.