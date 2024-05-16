Kripto Para Düzenlemesi nedir, nasıl olacak? Kripto Para Düzenlemesi Meclis'ten geçti mi?

Kripto Para Düzenlemesi nedir? AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, kripto varlıklara ilişkin düzenlemeler içeren kanun teklifini, TBMM Başkanlığına sunuldu. Peki, Kripto Para Düzenlemesi nedir, nasıl olacak? İşte Kripto Para Düzenlemesi Meclis'ten geçti mi? Detaylar haberimizde!

KRİPTO PARA DÜZENLEMESİ NEDİR?

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, kripto varlıklara ilişkin düzenlemeler içeren kanun teklifini TBMM Başkanlığına sundu. Bu teklif, kripto varlık hizmet sağlayıcıları için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan (SPK) izin almayı zorunlu kılıyor ve TÜBİTAK'ın teknoloji altyapılarını belirlemesini öngörüyor.

DENETİM MEKANİZMASI SPK OLACAK

Kripto varlıkların düzenlenmesi konusunda atılan önemli bir adımla, TBMM'ye yeni bir yasa teklifi sunuldu. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler'in açıklamalarına göre 19 maddeden oluşan teklif, kripto varlık ekosisteminin unsurlarını tanımlayarak, bu alanda hizmet vermek isteyen kuruluşların Sermaye Piyasası Kurulu'ndan (SPK) izin almasını zorunlu hale getiriyor.

Yasa teklifinin getirdiği en dikkat çekici noktalardan biri, kripto varlık hizmet sağlayıcılarının kullanacağı bilgi sistemleri ve teknolojik altyapıların TÜBİTAK tarafından belirlenmesi oldu. Bu sayede, kripto varlık satışı ve dağıtımı da SPK'nın denetimi altına girecek. Ayrıca, kripto varlık ihraçları için TÜBİTAK'tan alınacak ön raporlar da şart koşuluyor.

Güler, kripto platformlarındaki işlemlerin güvenli, şeffaf ve istikrarlı bir şekilde yürütülmesi için alınacak önlemlere de değindi. Yatırım danışmanlığı hizmetleri ve bu alanda faaliyet gösteren kuruluşların usul ve esasları SPK tarafından belirlenecek. SPK, izinsiz faaliyet gösteren kuruluşlara karşı yetkilendirilirken, yurt içi ve yurt dışı ayrımı olmaksızın hukuka aykırı faaliyetlerle etkin bir mücadele öngörülüyor.

İZİNSİZ KRİPTO FAALİYETLERİNE HAPİS CEZASI YOLDA

Yasa teklifi, izinsiz kripto faaliyetlerine yönelik 3 ila 5 yıl arası hapis cezası getirirken, mevcut faaliyet gösteren kuruluşlar için bir geçiş süreci tanımlanıyor. Bu kuruluşların bir ay içinde SPK'ya başvurması ya da üç ay içinde tasfiye kararı alması gerekecek. Öte yandan, yurt dışında faaliyet gösteren kripto borsalarının Türkiye'deki kullanımının sonlandırılması da planlanıyor.

Kripto varlıkların vergilendirilmesine yönelik sorulan soruyu yanıtlandıran Güler, "Teklifimizde vergilendirme söz konusu değil. SPK'nın yüzde 1, teknolojik değerlendirme yapacağı için TÜBİTAK'ın yüzde 1 olmak üzere yüzde 2'lik hizmet bedeli olacak." ifadesini kullandı.