TV8'de izleyiciyle buluşan yemek yarışma programı MasterChef Türkiye'nin yeni sezonda ne zaman ekranlara geleceği merak konusu oldu. Masterchef ne zaman başlıyor 2024?

MASTERCHEF HAKKINDA

MasterChef Türkiye, İngiltere kökenli bir aşçılık yarışmasının Türkiye uyarlamasıdır. İlk olarak 2011 yılında bir sezon boyunca Show TV'de yayınlandı. Ardından 1 Eylül 2018 tarihinde ise TV8'de yayımlanmaya başladı.

Yarışmanın 2011'de yayınlanan sezonunda jüriyi Murat Bozok, Batuhan Piatti ve Erol Kaynar oluştururken yarışmanın sunuculuğunu Öykü Serter yaptı. 2018'de yayınlanan sezonunda ise jüriyi Mehmet Yalçınkaya, Hazer Amani ve Somer Sivrioğlu oluşturdu. 2019'da yayınlanan sezon itibarıyla Amani'nin yerini İtalyan şef Danilo Zanna aldı.

MASTERCHEF NE ZAMAN BAŞLIYOR 2024?

Yarışmanın yeni sezon tarihi henüz belli olmadı. Yarışma geçen sezon Haziran ayında başlamıştı.

Öte yandan yayıncı kanaldan da yeni sezona dair bir açıklama gelmedi.

Konuya dair ayrıntılar netleştikçe haberimizde yer vereceğiz.