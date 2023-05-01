TÜRKİYE'DE İLKİ DÜZENLENEN 'MASAJ ŞAMPİYONASI'NDA EN İYİ OLABİLMEK İÇİN YARIŞTILAR

ANTALYA'da düzenlenen Ulusal ve Uluslararası Masaj Şampiyonası'nda yarışmacılar, dereceye girebilmek için hünerlerini sergiledi. Şampiyonaya, farklı ülkelerden 100'e yakın yarışmacı katıldı.

Türkiye'de ilk kez Akdeniz Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi bünyesinde yapılan Ulusal ve Uluslararası Masaj Şampiyonası, Antalya'da gerçekleştirildi. Avrupa'da yıllardır düzenlenen şampiyonayla Türkiye'de masaj mesleğinin toplumdaki imajı ve meslek mensuplarının mesleğe bakış açısının iyileştirilmesi hedefleniyor. 3 gün süren yarışmada, katılımcılar uzmanlardan masaj konusunda eğitimler de aldı. 8 kategoride düzenlenen yarışmaya katılan farklı ülkelerden 100'e yakın yarışmacı dereceye girebilmek için mücadele etti. Yarışmacılar, masaj sırasında teknikleri, beden kullanımı, hazırlık gibi konularda jüri tarafından puanlandı. Yarışma sonunda 1'inci olan yarışmacılar, Dünya Masaj Şampiyonası'nda yarışmaya hak kazanacak. Akdeniz Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Öğretim Görevlisi ve şampiyona başkanı Nihat Ayçeman, Türkiye'de ilk kez bir ulusal ve uluslararası masaj şampiyonası düzenlendiğini söyledi. Ayçeman, 'Avrupa'da yaklaşık 5 yıldır masaj şampiyonaları Covid ve gündemden kaynaklı ötelendi. Yerli ve yabancı kişilerin katılımıyla gerçekleştiriliyor. Farklı ülkelerden 100'e yakın yarışmacımız, 8 kategoride yarışıyor. 1 kişi farklı kategorilerde yarışabiliyor. Birçok kişi buna şaşırıyor, 'Masajın yarışması ve derecelendirmesi nasıl olur' diye" dedi.Şampiyonanın önümüzdeki yıllarda devam edeceğini söyleyen Ayçeman, 'Puanlama yapılan belli kriterler var. Terapistin kendini ve masaj yapacağı kişiyi hazırlığı, teknikleri sergilemesi, bedenini doğru kullanması, inovasyon, akıcılık ve başlangıçtan bitişe kadar olan süreç jüriler tarafından puanlanıyor. Jüriler kendi alanlarında değerlendirip puan veriyor. Dereceye girenler kupa ve hediyeler kazanıyor. 1'inci olanlar Dünya Masaj Şampiyonası'na katılıyor. Amacımız masajın toplumdaki imajını düzeltmek, değerini ve önemini artırmak. Burada aynı zamanda paneller, workshoplar da düzenleniyor" diye konuştu. Böyle bir yarışmaya ilk defa katıldığını ve heyecanlı olduğunu söyleyen Demet Yıldırım, 'Amacımız dünyada olduğu gibi masajın bir lüks değil, tedavi olduğunu gösterebilmek. Bu şampiyonayla Türkiye'nin de artık masajı tanımasını istiyoruz. İlk defa katıldığımız için heyecanlıyız ve çok güzel bir deneyim. 3 gün boyunca yurtdışından gelen hocalarımızdan sürekli eğitimler gördük. Umarım mesleğimizin değerini görebiliriz" dedi.(DHA)