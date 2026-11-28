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Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi bünyesinde ve Ortadoğu Vakfı katkılarıyla yürütülen TEMAS ( Türkiye Exposure to Migrants and Attitudes Survey) projesinin lansmanı düzenlendi.

Sosyal Araştırmalar ve Yenilik Enstitüsü Sosyal Araştırma Projeleri (SAYE) kapsamında desteklenen projenin tanıtımı, Afrika Vakfı Seminer Salonu'nda gerçekleştirildi.

Projenin yürütücüsü, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi İktisat Bölümü öğretim üyesi Dr. Fatih Kırşanlı, projeye ilişkin yaptığı açıklamada, projenin Türkiye'deki uluslararası göçün sosyoekonomik ve ticari etkilerini ele aldığını söyledi.

Kırşanlı, nüfusa oranla göçün yüksek olduğu İstanbul, Ankara, İzmir ve Gaziantep'i, göçün nüfusa oranla daha düşük olduğu Konya, Kayseri, Trabzon ve Malatya ile karşılaştıracaklarını belirtti.

Çalışmayı nitel ve nicel yöntemlerin yanı sıra mezo bazlı analizlerle yürüteceklerini aktaran Kırşanlı, projenin bir yıllık sürecin ardından tamamlanmasını planladıklarını kaydetti.

Kırşanlı, projeyle genel olarak mevcut göçmen nüfusun yerel halkla entegrasyonunu, ekonomik ve ticari ilişkilerde ne ölçüde yer aldığını araştırmayı amaçladıklarını belirtti.

Göçün makroekonomik veriler üzerindeki etkilerini de derinlemesine analiz etmek istediklerini aktaran Kırşanlı, bu kapsamda göçün işsizlik, enflasyon ve mümkün olması halinde büyüme üzerindeki etkileri ile ticari etkilerini inceleyeceklerini kaydetti.

Programda, Ortadoğu Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Fatih Serenli ve projenin araştırmacılarından Atakan Durmaz da birer konuşma yaptı.

Kaynak: AA