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Türkiye'de Boşanma İstatistikleri Açıklandı

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Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine göre, geçen yıl en çok boşanma İstanbul'da gerçekleşirken, en az boşanma ise Bayburt'ta oldu. Ardahan, Tunceli ve Bayburt'un nüfusunu geçen boşanma sayısı dikkat çekti.

Türkiye'de geçen yıl en çok boşanma 33 bin 297 ile İstanbul'da, en az boşanma 77 ile Bayburt'ta gerçekleşirken, söz konusu dönemde boşananların sayısı Ardahan, Tunceli ve Bayburt'un nüfusunu geçti.

AA muhabirinin Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) 2023 yılına ilişkin evlenme ve boşanma istatistiklerinden yaptığı derlemeye göre, geçen yıl evlenen çiftlerin sayısı 565 bin 435, boşananların sayısı 171 bin 881 olarak kayıtlara geçti.

Bu dönemde boşanmaların en fazla olduğu il İstanbul, en az gerçekleştiği il ise Bayburt olarak belirlendi. Geçen yıl boşananların sayısı, nüfusu 100 binin altında olan Ardahan, Tunceli ve Bayburt'u geride bıraktı.

Boşanmada İstanbul ilk, Bayburt son sırada

Geçen yıl en çok boşanma 33 bin 297 ile İstanbul'da gerçekleşti. Bu ili 14 bin 345 ile Ankara, 13 bin 639 ile İzmir, 7 bin 923 ile Antalya, 6 bin 834 ile Bursa takip etti. Boşanan çift sayısı Konya'da 4 bin 934'ü, Kocaeli'de 4 bin 767'yi, Mersin'de 4 bin 754'ü, Adana'da 4 bin 719'u buldu.

Bayburt ise 77 boşanma ile son sırada yer aldı. Boşanma sayısı Hakkari'de 102, Ardahan'da 106, Gümüşhane'de 120 olarak hesaplandı.

Evlenmelerde Tunceli son sırada

Söz konusu dönemde evlenmelerin en fazla olduğu il 106 bin 588 ile İstanbul olurken, bu ili 37 bin 269 ile Ankara, 30 bin 397 ile İzmir, 21 bin 837 ile Bursa takip etti.

Evlenmelerin en az gerçekleştiği il ise 419 ile Tunceli olarak kayıtlara geçti. Bayburt 435, Ardahan 467, Gümüşhane 663 evlenme ile son sıralarda yerini aldı.

2019-2023 döneminde Türkiye'de evlenme ve boşanma sayıları ile kaba evlenme ve boşanma hızları ise şöyle:

YılEvlenme SayısıKaba Evlenme Hızı (binde)Boşanma SayısıKaba Boşanma Hızı (binde)
2019542.3146,57156.5871,90
2020488.3355,86136.5701,64
2021563.1406,69175.7792,09
2022575.8916,78182.4372,15
2023565.4356,63171.8812,01

Kaynak: AA / Güncel

Türkiye İstatistik Kurumu İstanbul Tunceli Türkiye Ardahan Bayburt Yaşam Güncel Haberler

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