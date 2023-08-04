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Türkiye - Bulgaristan sınırında çıkan organ yangınına müdahale ediliyor

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Edirne'de, Bulgaristan sınırında çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürüyor. Türkiye ile Bulgaristan sınırında bulunan Edirne'nin Suakacağı köyünün sınır hattındaki ormanlık alanda yangın çıktı. Alevlerin hem Türkiye hem Bulgaristan sınırında yükseldiği ormanlık alana havadan ve karadan müdahale sürüyor.

Türkiye - Bulgaristan sınırında çıkan organ yangınına müdahale ediliyor

EDİRNE - Edirne'de, Bulgaristan sınırında çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürüyor.

Türkiye ile Bulgaristan sınırında bulunan Edirne'nin Suakacağı köyünün sınır hattındaki ormanlık alanda yangın çıktı. Alevlerin hem Türkiye hem Bulgaristan sınırında yükseldiği ormanlık alana havadan ve karadan müdahale sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Şener Urfa - Güncel

Bulgaristan Türkiye Edirne Güncel Haberler

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