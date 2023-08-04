Türkiye - Bulgaristan sınırında çıkan organ yangınına müdahale ediliyor

Edirne'de, Bulgaristan sınırında çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürüyor. Türkiye ile Bulgaristan sınırında bulunan Edirne'nin Suakacağı köyünün sınır hattındaki ormanlık alanda yangın çıktı. Alevlerin hem Türkiye hem Bulgaristan sınırında yükseldiği ormanlık alana havadan ve karadan müdahale sürüyor.