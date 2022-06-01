Türk ve İtalyan caz sanatçıları CSO Ada Ankara'da konser verdi - Haberler

Türk ve İtalyan caz sanatçıları CSO Ada Ankara'da konser verdi
AA - Eda Özdener - Güncel
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Türk ve İtalyan caz sanatçıları, "Italy meets Turkey in Jazz" konserinde bir araya geldi.
Türk ve İtalyan caz sanatçıları, "Italy meets Turkey in Jazz" konserinde bir araya geldi.
İtalya Büyükelçiliği himayesinde, Başkent Kültür Yolu Festivali kapsamında, CSO Ada Ankara Yerleşkesi Mavi Salon'da düzenlenen konseri, İtalya'nın Ankara Büyükelçisi Giorgio Marrapodi de izledi.
Caz piyanisti Kerem Görsev'in yanı sıra kontrbasta Volkan Hürsever, davulda Ferit Odman'dan oluşan Kerem Görsev Trio, ünlü İtalyan trompet sanatçısı Flavio Boltro ve saksofon sanatçısı Emanuele Cisi ile aynı sahneyi paylaştı.
Ünlü caz parçalarının seslendirildiği konseri, izleyiciler ayakta alkışladı.
AA / Eda Özdener - Güncel