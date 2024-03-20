Türkiye'nin Cezayir Büyükelçiliği, DTİK ile üçüncü iftar programını düzenledi

Türkiye'nin Cezayir Büyükelçiliği, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) bünyesindeki Dünya Türk İş Konseyi (DTİK) ile başkent Cezayir'de üçüncü geleneksel iftar programını düzenledi.

Büyükelçi Muhammet Mücahit Küçükyılmaz ile DTİK Cezayir Temsilcisi Okay Tosyalı'nın ev sahipliğinde gerçekleşen iftar programına, Cezayir Din İşleri ve Vakıflar Bakanı Yusuf Belmehdi, İletişim Bakanı Muhammed Laagab ile Türk ve Cezayirli iş insanları katıldı.

Kendileriyle birlikte bu organizasyonu düzenleyen Dünya Türk İş Konseyi- Cezayir Temsilciliğine teşekkür ederek konuşmasına başlayan Büyükelçi Küçükyılmaz, programın ilkini 2022 yılında gerçekleştirdiklerini dile getirerek, "Bu programın bir gelenek haline gelmesini ve bundan sonraki yıllarda da aynı şekilde devam etmesini canı gönülden temenni ediyorum." dedi.

Türkiye ile Cezayir arasındaki ticaret hacmi 6,3 milyar dolara çıktı

Son bir yılda Türkiye ile Cezayir arasındaki ilişkileri çok daha ileri seviyelere taşıdıklarını söyleyen Küçükyılmaz, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanlarımız ve birçok bakanlarımız karşılıklı ziyaretlerde bulundular. Ekonomik, ticari, sosyal ve kültürel alanlarda çok önemli işbirliği anlaşmaları imzaladık. Birçok iş forumu, ticari heyet ve fuarlara karşılıklı olarak ev sahipliği yaptık. Küresel ticaretin durağan olduğu bir dönemde iki ülke arasındaki dış ticaret hacmimizi yüzde 20 oranında artırarak 6,3 milyar dolara çıkardık."

Ancak bu seviyeyi de yeterli görmediklerini belirten Küçükyılmaz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Cezayirli mevkidaşı Abdulmecid Tebbun'un iki ülke arasındaki ikili ticaret ve yatırım hedeflerini 10'ar milyar dolar olarak belirlediği, bu hedeflere en kısa zamanda ulaşmak için çalışmalarını sürdüreceklerini ifade etti.

Türk firmalarının Cezayir'de 2000'li yıllardan başlayarak bugün çok önemli bir seviyeye ulaştığına dikkati çeken Küçükyılmaz, 2000 yılında Cezayir'de sadece 7 Türk ortaklı firma varken, bugün bu sayının 1500'e yaklaştığına işaret etti.

Cezayir, Türkiye'nin en çok yatırım yaptığı ülkeler arasında 7. sırada

Cezayir'deki Türk yatırımlarının miktarı 6 milyar dolar ve istihdam kapasitesinin de 30 bini aştığı bilgisini veren Küçükyılmaz, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Firmalarımız bugün, Cezayir'de neredeyse tüm sektörlerde faaliyet göstermektedir. Şu hususu özellikle belirtmek isterim ki; Cezayir'deki tüm sektörler bizim için stratejik öneme ve önceliğe sahiptir. Bu nedenle, her alandaki yatırımlarımızın hız kaybetmeden devam etmesi çok önemli önceliğimizdir.

Bununla birlikte, Cezayir Devleti'nin de özel önem verdiği enerji, madenler, sanayi ve tarım sektörlerindeki yatırımlarımızın ve işbirliklerimizin sayısı kısa ve orta vadede daha da artacaktır."

Cezayir'in, Türkiye'nin en çok yatırım yaptığı ülkeler arasında 7'nci, Afrika kıtasında ise 1'inci sırada yer aldığını hatırlatan Küçükyılmaz, "Günümüzde ülkeler, dostluk ve kardeşlik bağlarını ticaretle, yatırımlarla, firmalarla daha da güçlü kılmaktadır. Bugün Türkiye ile Cezayir arasında bu seviyede bir dostluk ve kardeşlik bağı geliştirmiş olmamızda sizlerin, yani her iki ülkenin firmalarının rolü çok büyüktür. Bugüne kadarki başarılı çalışmalarınızdan dolayı sizleri tebrik ediyor, başarılarınızın artarak devam etmesini temenni ediyorum." diye konuştu.

İftar programında DTİK Cezayir Temsilcisi Tosyalı, Cezayir-Türk İş Konseyi (CAAT) Eşbaşkanı Djellal Serandi Maamar, Cezayir Ekonomik Yenilenme Konseyi (CREA) Başkanı Kamel Moula, Arap-Afrika Yatırım ve Kalkınma Ajansı (CAAID) Başkanı Boutalbi Amine, Cezayir İşveren Konfederasyonu (CAPC) Başkanı Rahmoune Zargoune, MİTİDJA Girişimci ve Sanayiciler Kulübü Başkanı Fethi Ammour ile Cezayir Dışişleri ve Yurtdışında Yaşayan Ulusal Topluluk Bakanlığı Ekonomik İlişkileri Teşvik ve Destek Direktörü Rabah Fassih birer konuşma yaptı.