Türk Kızılay Bilecik Şubesi, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) Kütüphanesi'nde mobil ikram araçları ile ders çalışan öğrencilere salep ve kek ikramı yaptı. Şube Başkanı Sevcan Uzun, öğrencilerin yanında olmaya devam edeceklerini belirtti.

Türk Kızılay Bilecik Şubesi, Üniversite Kütüphanesinde Öğrencilere Salep ve Kek İkramı Yaptı

Türk Kızılay Bilecik Şubesi Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) Kütüphanesi'nde mobil ikram araçları ile ders çalışan öğrencilere salep ve kek ikramı yaptı.

Türk Kızılay Bilecik Şube Başkanı Sevcan Uzun, BŞEÜ 2023-2024 eğitim ve öğretim yılı güz dönemi vize sınavları sebebiyle kütüphanede ders çalışan öğrencilere salep ve kek ikramı yaptı. Konu hakkında açıklama yapan Uzun, "2023-2024 eğitim ve öğretim yılı güz dönemi vize sınavları sebebiyle BŞEÜ Kütüphanesi'nde ders çalışan öğrencilere salep ve kek ikramı yaparak öğrencilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz" dedi. - BİLECİK