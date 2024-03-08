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Türk Kız Öğrenciler New York'ta Robot Yarışmasına Katıldı

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Türkiye'den katılan Tehctolia Robotics ekibi, New York'ta düzenlenen robot yarışmasında performans sergiledi. Liseli kız öğrenciler, ülkelerini temsil etme fırsatı yakaladı. Takım, dereceye girerek dünya şampiyonasına katılmayı hedefliyor.

NEW New York eyaletinde düzenlenen robot yarışmasında, Türkiye'den katılan ve tamamı kız öğrencilerden oluşan Tehctolia Robotics ekibi, inovasyon becerilerini sergileme şansı yakaladı.

New York'ta, dünyanın en prestijli robot yarışmalarından biri olan First Robotics Competitions'a (FRC) katılan liseli kız öğrenciler, "kısa zamanda yoğun bir çabayla" çalışır hale getirdikleri robotlarıyla performanslarını deneme fırsatı buldu.

İstanbul Tenzile Erdoğan İmam Hatip Lisesi kız öğrencilerinden oluşan robot takımı, ABD'li takımların dışında, Türkiye ve İngiltere'den ekiplerin katıldığı bölgesel yarışmada ülkelerini temsil etti.

Geçen yıl Türkiye'de, 5 misafir ülkenin de yer aldığı FRC İstanbul Bölgesel 2023 yarışmasında birinci olan Techtolia Robotics takımı, New York'ta 3 gün sürecek yarışmanın ilk gününde, rakiplerini tanıma fırsatı yakalarken, fuar alanının kendilerine ayrılan bölümünde mentör hocalarıyla birlikte ziyaretçilerin sorularını cevapladı.

Türk robot takımı, eleme müsabakalarının ardından cumartesi günü yapılacak final karşılaşmalarıyla tamamlanacak robot yarışmasında dereceye girerek bir sonraki aşamada olan dünya şampiyonasına katılma hakkını kazanmayı hedefliyor.

Okul yönetimi takım için özel bir çaba gösteriyor

Tenzile Erdoğan Kız İmam Hatip Lisesi Müdürü Tayfun Doğru, okul yönetimi olarak, "Türkiye'nin kız öğrencilerden oluşan tek robot takımının" bu tarz yarışmalara katılması ve tecrübe sağlaması için "özel bir çaba gösterdiklerini", okulun atölyelerinde tüm imkanlarını öğrencilere sunduklarını belirtti.

Anadolu Ajansı'nın sorularını cevaplayan Doğru, "Bu 2018'de başlayan bir serüven ve şu an kızlarımız, mezun olup mentör olarak takıma katılan ve üniversitede eğitimine devam eden öğrencilerin rehberliğiyle bu serüvene devam ediyor." dedi.

"Bu yarışmalara katılmak öğrencilerin özgüvenine büyük katkı sağlıyor"

Techtolia Robotics'in robot çalışmalarına 2018'den bu yana mentör olarak destek veren Ali Kan, bu yarışmanın robot geliştirmekten daha öte anlam taşıdığını ifade etti.

Kan, "Bu yarışmalara katılmak öğrencilerin özgüvenine büyük katkı sağlıyor. Hem yurtdışındaki yaşıtlarıyla aralarındaki farkları görüyorlar hem de neler yapabileceklerini ispatlama imkanı buluyorlar. Biz de burada ülkemizi en güzel şekilde temsil etmeye çalışıyoruz." sözlerini kaydetti.

FRC'nin, "dünyada liseler arası en büyük robot yarışması olduğunu" belirten bir diğer mentör Emrah Akdeniz, konseptin belirlemesinden yarışma gününe kadar öğrencilerin "sadece 6 haftalık bir sürede" istenilen özellikte bir robot yapması gereğine dikkat çekti.

Akdeniz, "geçen sene Türkiye'deki bölge yarışmasında şampiyonluk alabilmiş bir ekip olarak" hedeflerinin dünya şampiyonasına seçilebilmek olduğunu belirti.

Robot takımının hocaları, bu taraz yarışmalara hazırlanma, katılma ve teknik donanımı tedarik etmenin "oldukça masraflı bir iş olduğuna" değinirken, ekibin başarısında sponsorluk desteği sağlayan kişi ve kuruluşların payına işaret etti.

Kaynak: AA / Güncel

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