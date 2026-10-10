Türk-İş Başkanı Atalay, İYİ Parti emek çalıştayında fonları eleştirdi

(ANKARA) - Türk-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Ergün Atalay, "Kısa bir zaman evvel ahbap çıktı, çavuş çıktı. Şimdi fon çıktı, yorulduk her gün bir şey çıkıyor. Hırsızın terör örgütünden farkı yok. Bedeli ödenmeden, hesabı verilmeden kimse bu işlerin altından kalkamaz. İlahi bir adalet var, vallahi var. 17 milyon çalışanız. Biz bu ülkenin işçisi, memuru, işsizi, emeklisi yüzde 65'iyiz. Kime oy verirsek onu iktidar yaparız. Ama bu birlikteliği hiçbir zaman sağlayamadık" dedi.

Türk-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Ergün Atalay, Hak-İş Konfederasyon Genel Başkanı Mahmut Aslan, Birleşik Kamu-İş Genel Başkanı Orhan Yıldırım ve HÜR-SEN Genel Başkanı Levent Kuruoğlu, İYİ Parti tarafından Grand Mercure Otel'de düzenlenen "İyi Gelecek İçin Emek Çalıştayı"na katıldı. Atalay, burada yaptığı konuşmada, şunları kaydetti:

"Kısa bir zaman evvel ahbap çıktı, çavuş çıktı. Şimdi fon çıktı, yorulduk ya her gün bir şey çıkıyor. Hırsızın terör örgütünden farkı yok. Bedeli ödenmeden, hesabı verilmeden kimse bu işlerin altından kalkamaz. İlahi bir adalet var. Vallahi var... Her gün gündem değişiyor. Parti isimleri değişiyor. İşte fonlar geliyor, hırsızlar geliyor. Affedersiniz köpek balıkları çoğalıyor. Bunların sayısını azaltmadan, bu kötülerin neslini tüketmeden biz bu ülkede rahata eremeyiz. Dünya kurulduğundan beri iyi de var, kötü de var. İyi iş yapan da var, kötü iş yapan da var. Bak geçmiş zamanda öyle güzel işler yapanlar var ki hep güzel anıyoruz. Parayla makamla bu iş olmuyor. İstediğin kadar paran olsun, makam olsun... 17 milyon çalışanız. Biz bu ülkenin işçisi, memuru, işsizi, emeklisi yüzde 65'iyiz. Kime oy verirsek onu iktidar yaparız. Ama bu birlikteliği hiçbir zaman sağlayamadık. Durmadan gidiyoruz. Biz bu ülkede oy makinesi falan değiliz. İşini doğru yapanlarla beraber yol yürüyoruz. Namuslu adamlarla yol yürüyoruz. Kötü yapanların karşısında durmak mecburiyetindeyiz.

"AYIP OLAN BİR İŞİ İŞÇİLER VE SENDİKACILAR OLARAK YAPMAYACAĞIZ"

Ben kimin emrindeyim? İşçinin emrindeyim. Allah'a hamd ediyorum, şükür ediyorum. Onun için üç tane mesele var. Ayıp olan bir işi işçiler, sendikacılar başta olmak üzere yapmayacağız. Kanunsuz bir işi yapmayacağız. Onun için biz evvela aldığımıza, verdiğimize evvela sendikacılar dikkat edecek. Sendikalar, tamamı burada. Diyorum ki yediğimize içtiğimize, oturduğumuza kalktığımıza, aldığımıza,verdiğimize dikkat etmezsek sermaye bizi yerle bir eder. Her gün itibarsızlaştırmaya gayret sarf ediyor. Ben her yerde, burada ifade ediyorum. Evvela benden başlasınlar. Ben Türk-İş Başkanıyım. Her türlü hesabı herkes vermek mecburiyetinde. Ama sendikaları da partileri de babamızın çiftliği gibi yönetme hakkımız yok."

"ÜLKEME VE ÇALIŞANLARA GÜVENİYORUM"

Hak-İş Konfederasyon Genel Başkanı Mahmut Aslan da asgari ücret tespit komisyonun yapısını ve emeklilik sistemini eleştirdi. Sendikalılaşmanın çok zor olduğunu vurgulayan Aslan, "Bu ülkenin gerçekte jeopolitik konumu, coğrafyası, bereketli toprakları, müteşebbüs ruhu, emekçilerin çalışma azmi, alınteri mücadelesi eden bu kesimler ülkesini seven, vatanını sevenlerin 15 Temmuz'da bunu gördük. Her farklı görüşlerde olan insanların bir araya gelip bu FETÖ darbesine karşı birlikte direnişi başardığımız gibi Türkiye'nin endüstri ilişkileri sistemini yeniden inşa etmek aynı zamanda Türkiye'nin refahını artırmak, adaletli bir gelir dağılımını sağlamak işçilerin, emekçilerin örgütlülüğünden dolayı zarar görmediği bir Türkiye'yi inşa etmek mümkün. Asla umutsuz değilim. Ülkeme güveniyorum. Çalışanlara güveniyorum. Bu ülkenin geleceğine inanıyorum" dedi.

"ONURUNU KAYBETMEKTENSE YAŞAMINI KAYBETMEYİ GÖZE ALAN MİLYONLAR VAR"

Birleşik Kamu-İş Genel Başkanı Orhan Yıldırım ise konuşmasına "İktidar sürekli olarak gündemi farklılaştırmak istese de bugün burada ülkemizin gerçek gündemini ortaya koyan ve insanlarımızın sorunları çerçevesinde bir araya toplayan İYİ Parti'ye teşekkür ediyorum. Çünkü iktidar kendi basın yayın organlarındaki etkisiyle ülkemizin gerçek sorunlarını 86 milyonun gündeminden sürekli uzak tutmaya çalışmaktadır. Nispeten de bunu başarmaktadır" diyerek başladı. Yıldırım, şöyle devam etti:

"İki gün önce Çalışma Bakanı ile Danışma Kurulu'nda beraberdik. Kendisine şu soruyla başladım. Birkaç hafta önce Anayasa Mahkemesi önünde bir polis emeklisinin yaşamına son verdiğini, orada bulunduğumuzu basın açıklaması öncesinde bu olayın gerçekleştiğini, bir kamu emekçisi Konfederasyon'un başkanı olarak ve üyeleri olarak bundan müthiş bir şekilde sorumluluk duyduğumuzu, rahatsız olduğumuzu, acaba daha başka bir şey bilir miydik, bu emekli kardeşimizin hayatına son vermesini engelleyebilir miydik diye düşündüğümüzü söyleyerek, kendisine ve yanındaki bütün bürokratlara, bakanlık ve farklı bakanlıkların bürokratlarına, sizler bundan sorumluluk duymuyor musunuz dedim. Yani bir emekli vatandaşımızın bütün kameralar önünde seyyanen zam konusunda yaşamına son vermesini, bundan sorumluluk duymuyor musunuz dedik. Tabii sessiz kaldılar. Bu ülkede kimse açlıktan ölmez. Ama onuruna dokunduğu için hayatına son verebilir. Bu ülkede onurunu kaybetmektense yaşamını kaybetmeye gözü olan milyonlar vardır.

"EMEK MÜCADELESİNDE BİZİ İŞÇİ MEMUR DİYE AYIRMAK İSTEYENLER VAR"

Biz Kamu İş Konfederasyonu olarak 2008'den 2026'ya 18 yılda Türkiye'nin 3. büyük konfederasyonu, kamu konfederasyonu olmayı başardık. ve geçen sene toplu sözleşme masasına ilk kez oturduk. Az önce başkanlarım bahsetti. İşçilerin sorunları üzerinden, işçi, memur diye de ayrımı kabul etmiyoruz. Onu da özellikle belirtmek isterim. Emekçi emekçidir. Aynı toplumda, aynı sokakta, aynı mahalleleri yaşıyoruz. Aynı bakkaldan, aynı marketten alışveriş yapıyoruz. Sokakta beraberiz. Aynı ülkeden nefes alıyoruz, aynı suyu içiyoruz. Bizleri ne emek mücadelesi içerisinde ne ülkemizdeki siyasal gelişmeler içerisinde kimse insanlarımızı birbirine karşı düşürme eğilimine giremez. Kamu İş Konfederasyonu olarak kardeşlik hukukunu hiçbir siyasi partiye, hiçbir siyasi anlayışa asla bozdurmayacağız. Bunun da özellikle altını çizmek isterim."

"BİR ARAYA GELMEDİĞİMİZ SÜRECE SONUÇ ALAMAYIZ"

HÜR-SEN Genel Başkanı Levent Kuruoğlu, ise şunları kaydetti:

"Bugün burada emeğin çalıştayını yapıyoruz. 72 bin asgari ücretlinin bir ayda kazandığını, hayatını çalışarak geçirmiş ve emekli olmuş 85 bin emeklinin bir ayda aldığı maaşı, 6 ayda fondan kazanan siyasilerin olduğu bir ülkede emeği konuşuyoruz. İktidarın ve iktidara ait televizyonların basın kuruluşlarının neyi kazandığımızı konuşturmak yerine, asgari ücret diye memura hedef gösteren, memura işçiyi hedef gösteren, serbest meslek erbabına kamu çalışanını hedef gösteren bir algı operasyonuyla iktidardan ücret talebinde bulunmak yerine birbirimize düşmüş bir meslek grubunun emek meselesini konuşuyoruz.

Birbirimizin maaşlarımızı yarıştırmayı bırakmamız lazım. Liyakat önemli, emek önemli, eğitim önemli, yaptığınız işin sorumluluğu önemli. Yani bugün 28 bin lira asgari ücreti, 23 bin lira emekli maaşını konuşurken efendim 70 bin lira memur maaşını çok olarak görebilirsiniz. Bir memur sendikasının genel başkanı olarak söylüyorum. Bilesiniz ki İstanbul'da Merkez Bankası'nın açıkladığı verilere göre ortalama bir ev kirası 44 bin lira. Asgari ücretliye, emekliye Allah yardımcı olsun."

Kaynak: ANKA