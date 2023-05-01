Türk-İş 1 Mayıs'ta Taksim Cumhuriyet Anıtı'na çelenk sundu

Türk-İş, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla Taksim Cumhuriyet Anıtı'na çelenk sundu. Türk-İş heyeti adına açıklama yapan TOLEYİŞ Genel Başkanı Cemail Bakındı, 1 Mayıs'ın sadece işçilerin değil, emeklilerin, dar gelirlilerin ve çocukların geleceğinin de bayramı olduğunu belirtti. Bakındı, Türk-İş olarak işçi hakları için mücadelelerine devam edeceklerini ve bugüne kadar kazandıkları haklardan asla taviz vermeyeceklerini vurguladı.

EDDA SÖNMEZ- SİNEM NAZLI DEMİR

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş), ' 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü' dolayısıyla Taksim Cumhuriyet Anıtı'na çelenk sundu. Türkiye Otel, Lokanta, Dinlenme Yerleri İşçileri Sendikası (TOLEYİŞ) Genel Başkanı Cemail Bakındı, Türk-İş heyeti adına yaptığı açıklamada, 1 Mayıs'ın sadece işçilerin değil, emeklilerin, dar gelirlilerin ve çocukların geleceğinin de bayramı olduğunu belirterek, "Bugüne kadar kazandıklarımızdan asla taviz vermeyeceğiz. Bu acımasız kapitalist sistem bir gün mutlaka değişecek" dedi.

İstanbul'da '1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü' dolayısıyla birçok sendika ve sivil toplum kuruluşu Taksim Meydanı'na heyetler halinde gelerek, Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bıraktı. Türk-İş de taksim7e bir heyet gönderdi. Türk-İş üyesi TOLEYİS Başkanı Cemail Bakındı, heyet adına çelenk bıraktıktan sonra kısa bir açıklama yaptı. Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenlere rahmet, geride kalanlara sağlık dileyen Bakındı, bölgede yaraların sarılması için çalışmaların devam etmesi gerektiğini ifade etti.

Edirne'den Hakkari'ye, İzmir'den Kars'a herkesin bir bütün olduğunu aktaran Bakındı, Türk-İş olarak işçi hakları için mücadele vermeye devam edeceklerini ve bugüne kadar elde edilen kazanımlardan vazgeçmeyeceklerini, Türkiye'deki Suriyelilerin, bir an evvel ülkelerine özgürlük içerisinde dönmelerini talep ettiklerini belirten Bakındı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"TÜRK MİLLETİ ASLA VATAN TOPRAĞINI TERK ETMEZ: Türk milleti asla vatan toprağını terk etmez. Türk milletinin misafirperverliğini de dünyada sorgulayabilecek hiçbir güç yok. O kardeşlerimiz de bir an evvel ülkelerine dönsün. Ülkemizin ben iyiye gideceği kanaatindeyim. Türk milletinin fıtratı büyüktür. İstiklal Savaşı'nı kazanmış bu ülke ekonomik savaşı da kazanır, özgürlüğünü de daha ileri götürür, bundan hiç kimsenin endişesi olmasın.

BU ACIMASIZ KAPİTALİST SİSTEM BİR GÜN MUTLAKA DEĞİŞECEKTİR: Bu ülkenin bölünmesine asla müsaade etmeyeceğiz. Türk İş topluluğu 'Vatan ve toprağımız varsa, milletimiz varsa biz varız' diyen bir topluluktur. Bugüne kadar kazandığımız kazandıklarımızdan asla taviz vermeyeceğiz. Bu acımasız kapitalist sistem bir gün mutlaka değişecektir."

Anıt önünde bir süre slogan atan heyet, açıklamanın ardından, Taksim'de 1977 1 Mayıs'ında düzenlenen mitinge yönelik silahlı saldırıda katledilenler için Kazancı Yokuşu'nda anma düzenledi. Türk-İş heyeti buraya karanfil bırakarak, bir dakika saygı duruşunda bulundu. TOLEYİS Başkanı Cemail Bakındı burada da "Ruhları şad olsun. Soma'da, Bartın'da, Amasra'da maden atında kalan kardeşlerimizi de Depremde ölen kardeşlerimizi de rahmetle anıyorum. Allah'tan bir daha ülkemize böyle kötü günler yaşatmamasını niyaz ediyorum" dedi.