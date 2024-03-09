Türk Eğitim-Sen Kayseri 1 Nolu Şubesi, Dünya Kadınlar Günü'nde Türkiye Meme Vakfına Bağış Yaptı
Türk Eğitim-Sen Kayseri 1 Nolu Şubesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla üyeleri adına Türkiye Meme Vakfına bağışta bulundu. Şube Başkanı Muharrem Çolak, bağışın anlamına uygun yapıldığını belirtti ve 2 bin 950 üye adına bağışta bulunulduğunu açıkladı.
Türk Eğitim-Sen Kayseri 1 Nolu Şubesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla üyeleri adına Türkiye Meme Vakfına bağışta bulundu.
Şube Başkanı Muharrem Çolak, yazılı açıklamasında, bağışın günün anlamına uygun yapıldığını belirtti.
Çolak, 2 bin 950 üye adına bağışta bulunulduğunu kaydederek, "Dünyanın en güzel çiçeklerine layık üyelerimize çiçek vermek yerine bunun için ödenecek paranın tamamı bu vakfa bağışlanmıştır." ifadesini kullandı.