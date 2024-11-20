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Türk-Alman Deprem Bölgesi Yeniden Yapılandırma Konferansı Gaziantep'te Gerçekleştirildi

Türk-Alman Deprem Bölgesi Yeniden Yapılandırma Konferansı Gaziantep'te Gerçekleştirildi
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Gaziantep Ticaret Odası'nın ev sahipliğinde düzenlenen konferansta, depremlerin etkileri ve Türkiye-Almanya işbirliği konuları ele alındı. Vali Kemal Çeber, Almanya'nın Türkiye'ye olan desteklerine değinerek, ortak mücadeleyi vurguladı.

Gaziantep Ticaret Odasının (GTO) ev sahipliğinde "Türk-Alman Deprem Bölgesi Yeniden Yapılandırma Konferansı" gerçekleştirildi.

Gaziantep Valisi Kemal Çeber, GTO'da düzenlenen konferansta, 6 Şubat 2023'teki depremlerin dünya tarihinde yaşanan en büyük afetlerden biri olduğunu söyledi.

Bu tip olağanüstü olayların sadece yaşanılan ülkenin değil, dünya insanlığının da sınavı olduğunu vurgulayan Çeber, " Türkiye'de bu sınavı dostlarımızla beraber geçtiğimizi değerlendiriyoruz. 130 bininci afet konutunu teslim etmiş bir devlet ve millet olarak, yani o gün ne söz verdiysek o sözlerimizi tutan bir devlet ve millet olarak gururlanmakta haklıysak, bu gayretimizde hep yanımızda olan dostlarımız da bunun gururunu yaşayabilir." diye konuştu.

Depremlerden sonra kaldırılan enkazın Avrupa'nın birçok ülkesinin yüz ölçümünden daha büyük olduğunu ifade eden Çeber, afetin ilk gününden itibaren yanlarında olan Almanya'ya müteşekkir olduklarını belirterek, "Nasıl tarihi süreç içerisinde birbirimizin yanında olmamız gereken günlerde hep birbirimizin yanında olmuşsak bundan sonra da öyle devam edeceğini ümit ediyorum." dedi.

Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Sibylle Katharina Sorg ise 13 haftadır Ankara'da görev yaptığını ve Almanya'nın Türkiye ile yakın ilişkilerinin uzun yıllara dayandığını kaydederek, "Depremin hemen ertesinde yardıma koşmaya gelen Alman arama kurtarma grupları oldu. Alman ordusu birkaç bin ton yardım malzemesi gönderdi, 250 milyon avro yardımda bulundu. Alman şirketleri ve kurumları, tüm kaynakları harekete geçirerek, mağdurlara yardım etmeye çalıştı." ifadesini kullandı.

Yardımların devam ettiğini dile getiren Sorg, hala yapılması gerekenlerin olduğuna işaret ederek, bu işbirliğini sürdürmek istediklerine dikkati çekti.

Sorg, depremden hemen sonra 17 bin kişiye vize verilerek, bölgeden insanların Almanya'daki yakınlarına seyahat etmesine destek sağladıklarını sözlerine ekledi.

GTO Başkanı Tuncay Yıldırım da Türkiye'deki Alman firmalarının ve Almanya'daki Türk firmalarının yatırımlarıyla gurur duyduklarını ancak vize sorunu yaşadıklarını, Gaziantepli iş insanlarının Almanya'ya fuara ya da iş görüşmesine gidememesinin iki ülkenin de sorunu olduğunu kaydetti.

Program, "Türkiye'nin Ekonomik Görünümü: Deprem Sonrasında İyileşme Beklentileri" başlıklı sunum gerçekleştiren Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı İcra Kurulu İcra Direktörü Gülbin Şahinbeyoğlu'nun moderatörlüğündeki "Deprem Sonrası Yönetim ve Kriz Önlemede İlgili Aktörler" konulu fikir alışverişiyle devam etti.

Kaynak: AA / Adsız Günebakan - Güncel
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