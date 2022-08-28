Tunceli haberi: Tunceli'de ormanda örtü yangını söndürüldü Güncel Haberler Tunceli gündem haberine göre TUNCELİ'de ormanlık alanda çıkan yangın ekiplerin ve gönüllülerin çalışmasıyla kontrol altına alınarak söndürüldü. TUNCELİ'de ormanlık alanda çıkan yangın ekiplerin ve gönüllülerin çalışmasıyla kontrol altına alınarak söndürüldü. Soğutma çalışmaları sürüyor. Pülümür Vadisi'nde Alacık mevkisinde bulunan ormanlık alanda öğle saatlerinde örtü yangını çıktı. Yangını görenlerin ihbarıyla bölgeye, Orman İşletme Müdürlüğü, Munzur Arama Kurtarma Derneği (MUDAK) üyeleri ve gönüllülerden oluşan ekip sevk edildi. Yüksek rakım ve arazinin engebeli olmasından dolayı Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait arazözün çıkamadığı bölgede, yangına müdahale eden ekipler tırmık ve kürekle çalışmalarını sürdürdü. Yangın akşam saatlerinde kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarının sürdüğü belirtildi. Güncel Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Serhat Ozan Yıldırım Orman İşletme Müdürlüğü Güncel Haberler

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