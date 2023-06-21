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Tunceli'de FETÖ operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

Tunceli'de FETÖ operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

Güncel Haberler

Tunceli'de FETÖ'ye yönelik operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Tunceli'de FETÖ'ye yönelik operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ankesör-büfe aranma kaydı, "mahrem imam"larla bağlantısı olduğu ve çeşitli örgüt mensuplarının ifadelerinde isimleri geçtiği iddia edilen şüphelilere yönelik Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında çalışma yaptı.

Polis ekipleri, belirlenen adreslere eş zamanlı düzenlediği operasyonlarda 3 şüpheliyi yakaladı.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Sidar Can Eren - Güncel

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