Tunceli'de bitkin halde bulunan yaban keçisi koruma altına alındı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Tunceli'de bitkin halde bulunan yaban keçisi koruma altına alındı

İhlas Haber Ajansı - Ercan Topaç - Güncel
 - Güncelleme:

Tunceli'de bitkin halde bulunan yaban keçisi koruma altına alındı Tunceli'nin Mazgirt ilçesinde bitkin halde bulunan yaban keçisi, koruma altına alındı.

Tunceli'de bitkin halde bulunan yaban keçisi koruma altına alındı

TUNCELİ - Tunceli'nin Mazgirt ilçesinde bitkin halde bulunan yaban keçisi, koruma altına alındı.

Mazgirt ilçesinde hareketsiz haldeki yaban keçisini gören vatandaşlar, durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Tunceli Şubesi ekiplerine bildirdi. Keçinin bulunduğu yere giden ekipler, yaban keçisini alarak şubeye götürdü. Burada veteriner hekim tarafından kontrolleri yapılan ve bitki düştüğü belirlenen yaban keçi beslenmeye alındı.

Yaban keçisinin sağlığına kavuşmasının ardından yeniden doğal ortamına bırakılacağı bildirildi.

İhlas Haber Ajansı / Ercan Topaç - Güncel

Mazgirt, Tunceli, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title