Tümülüslerde define arayanlara müdürden tepki: İnsanlığa karşı işlenen suç - Haberler

TEKİRDAĞ Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu, tümülüslerde kaçak kazı yaparak define arayanlara tepki gösterip, "Buralar hazinelerin gömülü olduğu yerler değil ki. Buralarda yaşayanlar Traklar, gariban halk. Burada gömülü olanlar Mısır'ın firavunları değil ki, varlıklarıyla gömülsünler. Burada define aramak, hazine aramak beyhudedir, yanlıştır. İnsanlığa karşı işlenen bir suçtur" dedi.

Tekirdağ İl Kültür Müdürü Ahmet Hacıoğlu, tümülüslerde kaçak kazı yaparak define arayanlara tepki gösterdi. Trakya'daki tümülüslerde define bulunmadığının aktaran Hacıoğlu, Trakya genelinde binin üzerinde tümülüs bulunduğunu bunlardan 242'sinin Tekirdağ'da olduğunu ve 122'sinin tescil edildiğini dile getirdi. Tümüslerde yapılan çalışmalarda çıkan malzemelerin Tekirdağ Arkeoloji ve Etnografya Müzesi'nde sergilendiğini belirten Hacıoğlu, "Bu tepeler Trakya'nın görsel anıtlarıdır. Bunun ismi tüm tümülüstür ve diğer ismi höyük ya da işte korgandır. Bu tepeler bir mezar yeridir, bazıları da toplanma yerini ifade ederler. Ama ağırlıklı olarak yüzde 90 mezar yeridir. O toplumun antik çağdan beri devam eden toplumun ileri gelenlerinin gömüldüğü, ayinlerinin yapıldığı, eşyalarıyla beraber defnedildiği mezarlardır ve bunların sayısı bir hayli fazladır. Bununla ilgili tam bir envanter çalışması yapılmış değil Trakya'mızda. Ama bilinen binin üzerinde tümülüsün olduğu, bunlardan 632 tanesinin tescilli olduğunu söyleyebilirim" diye konuştu.