TÜGVA Kültür Sanat Okulunun kapanış programı Üsküdar'da yapıldı

Edebiyattan tiyatroya, resimden sinemaya birçok alanda eğitim ve uygulamaların yer aldığı Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Kültür Sanat Okulunun kapanış programı Üsküdar Nevmekan'da yapıldı.

Programda konuşan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam, ressam Ahmet Öğreten ile gerçekleştirilen Kudüs temalı atölyeye işaret etti.

Çam, "Sanatçımızın yönlendirmesiyle biz de o Mescid-i Aksa'da avludaki cemaatten biri olacak şekilde tuvale noktamızı koyduk, mesajımızı verdik. Ben iki boyama yaptım. Oradaki ağacın dibinde bir öğlen namazı öncesi merhum Nuri Pakdil'le oturmuştuk. Oradan Sayın Cumhurbaşkanımızı arayıp, 'Mescid-i Aksa'dayım, buradan size selam vermek istiyorum.' diye dua etmişti. O ağacın dibine merhumun adına o tuvale biz de boyamızı koyduk." diye konuştu.

Kültür sanat faaliyetlerinin, mesaj ne kadar sert olursa olsun duyguları aktarabilme sanatı olduğunu ifade eden Çam, son dönemde Gazze'de yaşanan katliamlarla ilgili dünyanın her köşesinden benzer şekilde ama farklı üslup ve içeriklerle mesajlar verildiğini anlattı.

Çam, kültür sanatın sadece bir duyguyu tatmin etmek için yapılan faaliyet olmadığını belirterek, "Gerçekten medeniyetin, ilmin, teknolojinin, yaşam tarzının inşasında her toplumun kendi kültürünü, sanatını geliştirmesi, yaşatması ve koruması icap etmektedir." ifadelerini kullandı.

İstanbul Vali Yardımcısı Mehmet Hüseyin Nail Anlar da gençlerin nitelikli sanat eğitimine erişim imkanlarının kısıtlı olduğu durumlarda devletin yanı sıra kültür sanat konusunda ehil sivil toplum örgütlerinin de katkısına ihtiyaç duyulduğunu kaydetti.

Anlar, "TÜGVA tarafından kadim medeniyetimizin derin kültürel birikimini geleceğe taşıma misyonuyla başlatılan ve kültür sanat dünyamızın duayen isimleriyle sanata hevesli gençleri bir araya getirmeyi hedefleyen Kültür Sanat Okulu çalışmaları bu ulvi amaçla atılan adımlardandır." dedi.

TÜGVA Genel Başkanı İbrahim Beşinci ise gençliğe yönelik çalışmalarda kültür sanat alanına çok önem verdiklerini söyledi.

Beşinci, "Her şey bir adımla başlar. İlk adımı atmak ve adımları biriktirmek önemlidir. Eser bir sonuçtur. Mimarlarımız birdenbire Süleymaniye'yi, Yeni Cami'yi yapmadı. Hattatlarımız birdenbire insana hayranlık veren eserlerini ortaya çıkarmadı. Kültür Sanat Okulumuz da işte bu yoldaki bir adımdır." diye konuştu.

TÜGVA Müzik Okulu eğitmen ve öğrencilerinin canlı müzik performansı sergilediği programda, ressam Ahmet Öğreten ile Kudüs temalı atölye gerçekleştirildi.

Dört hafta boyunca 30 saat süren uygulamalı eğitimlerin sonunda 100 öğrenciye mezuniyet sertifikası verildi.

Gençler üstatlarla buluştu

TÜGVA Genel Merkezi'ndeki eğitimlerde, edebiyat, tiyatro, sinema, resim başta olmak üzere kültür sanat alanından pek çok usta isim öğrencilerle bir araya geldi.

Savaş Barkçin, Yusuf Kaplan, Serkan Akın, Ahmet Murat Özel, Tahsin Görgün, İsmail Erdoğan, Gökdemir İhsan, Sibel Eraslan, Yeşim Tonbaz, Ali Nuri Türkoğlu, Cemal Toy, Ali Lei Gong ve Günseli Kato öğrencilere dersler verdi.