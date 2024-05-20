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TTSO Başkanı Erkut Çelebi, İran Başkonsolosluğuna taziye ziyaretinde bulundu

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Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Erkut Çelebi, İran İslam Cumhuriyeti'nin Trabzon Başkonsolosluğuna taziye ziyaretinde bulundu.

Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Erkut Çelebi'nin, İran İslam Cumhuriyeti'nin Trabzon Başkonsolosluğuna taziye ziyaretinde bulunduğu bildirildi.

TTSO'dan yapılan yazılı açıklamada, TTSO Yönetim Kurulu Başkanı Erkut Çelebi ile beraberindeki Meclis Başkan Yardımcısı Hülya Ulusoy'un, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve beraberindekilerin helikopter kazasında hayatını kaybetmesi nedeniyle Trabzon'daki konsolosluğa ziyarette bulundukları ifade edildi.

Çelebi'nin ziyarette İran İslam Cumhuriyeti'nin Trabzon Başkonsolosu Naser Mohebati'ye taziyelerini ilettiği aktarılan açıklamada, taziye defterini de imzalayarak Trabzon iş dünyası adına İran halkına baş sağlığı dileklerinde bulunduğu kaydedildi.

Açıklamada, Başkonsolos Mohebati'nin de ziyaret nedeniyle Çelebi ve beraberindekilere teşekkür ettiği belirtildi.

Kaynak: AA / Güncel

Ticaret Ve Sanayi Odası Trabzon Çelebi İran Politika Güncel Haberler

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