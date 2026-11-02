TSK Spor Gücü, 22 branşta 568 sporcuyla 2024-2026'da 300 CISM madalyası kazandı

Haber : Nilgün Hande ÖZTÜRK - Kamera: Recep Tunahan GÜLER

(ANKARA) - Türk Silahlı Kuvvetleri ( Tsk ) Spor Gücü Komutanlığı, Cumhuriyetin ilk yıllarına uzanan bir asrı aşkın spor geleneğini 22 branşta yetiştirdiği 568 sporcu ve hem ulusal hem uluslararası müsabakalarda elde ettiği başarılarla sürdürüyor. TSK Spor Gücü sporcuları, 2024, 2025 ve 2026 yıllarında CISM şampiyonaları, milli takım organizasyonları ve federasyon müsabakalarında çok sayıda kupa, rekor ve madalya elde etti.

TSK Spor Gücü Komutanlığı bünyesinde atletizmden atıcılığa, askeri pentatlondan biniciliğe, yüzmeden paraşüte, okçuluktan küreğe kadar 22 farklı branşta sporcular mücadele ediyor. ANKA Haber Ajansı, TSK Spor Gücü Komutanlığı'nın faaliyetlerini yerinde gözlemleyerek sporcuların antrenmanlarını, hazırlık süreçlerini ve komutanlık bünyesinde yürütülen çalışmaları takip etti.

TSK SPOR GÜCÜ'NÜN TEMELLERİ CUMHURİYET'İN İLK YILARINA UZANIYOR

TSK Spor Gücü'nün temelleri, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün emriyle 18 Temmuz 1920'de kurulan Muhafız Takımı'na dayanıyor. Birliğin başına getirilen Teğmen Hakkı Bey'in Milli Mücadele döneminde başlattığı spor faaliyetleri, 1 Haziran 1923'te kurumsal bir yapı içerisinde sürdürülmeye başlandı. Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı bünyesinde Ankara'da oluşturulan Cumhurbaşkanlığı Muhafız Gücü, ilk dönemlerinde sportif başarının yanı sıra askeri personelin fiziksel yeterliliğini artırmak, savaş gücünü geliştirmek ve silahaltına alınan gençleri yurt savunmasına hazırlamak amacıyla çalışmalar yürüttü.

Bu kapsamda süngüleşme, göğüs göğüse muharebe, engelli yüzme, koşu ve askeri pentatlon gibi faaliyetler gerçekleştirildi. Zamanla farklı spor branşlarının da eklenmesiyle çeşitli dallarda başarılı sporcular yetiştirildi. Muhafız Gücü'nün spor geleneğinin önemli isimlerinden biri de "Baba Hakkı" olarak tanınan futbolcu Hakkı Yeten oldu. Kuleli Askeri Lisesi'nde sporculuk hayatına başlayan Yeten, genç yaşta milli takıma seçildi ve daha sonra Beşiktaş'ta futbolculuk ve yöneticilik yaptı.

CISM ÜYELİĞİ 1950'DE BAŞLADI

İkinci Dünya Savaşı'nın ardından silahlı kuvvetler arasındaki ilişkilerin spor yoluyla geliştirilmesi amacıyla uluslararası müsabakalar düzenlenmesi gündeme geldi. Bu kapsamda 1948'de Uluslararası Askeri Sporlar Konseyi (CISM) kuruldu ve Muhafız Gücü 1950'de CISM'e üye oldu. Bugün 142 ülkenin üyesi olduğu CISM çatısı altında düzenlenen organizasyonlar, askeri personelin sportif yeteneklerini sergilemesinin yanı sıra farklı ülkelerin silahlı kuvvetleri arasında dostluk, dayanışma ve müştereklik kültürünün geliştirilmesine katkı sağlıyor. Tarihi boyunca farklı isimler ve birlikler bünyesinde faaliyet gösteren spor geleneği, günümüzde Genelkurmay Başkanlığına bağlı TSK Spor Gücü Komutanlığı bünyesinde devam ediyor.

22 BRANŞTA FAALİYET GÖSTERİYOR

TSK Spor Gücü Komutanlığı; atletizm, atış, kır koşusu, güreş, kick boks, triatlon, koşarak hedef bulma, biatlon, modern pentatlon, paraşüt, tırmanma, okçuluk, satranç, askeri pentatlon, binicilik, yüzme, deniz pentatlonu, yat-yelken, kürek, hava pentatlonu, wushu kung fu ve muay thai olmak üzere 22 branşta faaliyet yürütüyor.

Komutanlığın temel görevleri arasında yurt içi ve yurt dışında düzenlenen müsabakalara katılarak müştereklik kültürünün, personelin aidiyet duygusunun ve temsil kabiliyetinin geliştirilmesine katkı sağlamak bulunuyor. TSK Spor Gücü ayrıca Türk Silahlı Kuvvetlerini ulusal ve uluslararası platformlarda temsil etmeyi ve TSK bünyesindeki muvazzaf, sözleşmeli personel ile silahaltındaki nitelikli erbaş ve er sporcuların takım kadrolarında yer almasını sağlamayı hedefliyor.

CISM'DE ÜÇ YILDA 287 MADALYA

2024'te 13 CISM şampiyonasına katılan sporcular 20 kupa, 11 birincilik, 6 ikincilik ve 3 üçüncülük elde etti. Sporcular ayrıca 33 altın, 30 gümüş ve 30 bronz olmak üzere toplam 93 madalya kazandı.

2025'te 14 CISM şampiyonasında mücadele eden TSK Spor Gücü 25 kupa kazandı. Sporcular 13 birincilik, 8 ikincilik ve 4 üçüncülüğün yanı sıra 6 rekor elde etti. Madalya sayısı 47 altın, 19 gümüş ve 29 bronz olmak üzere toplam 95'e ulaştı. 2026'da ise 8 CISM şampiyonasında 22 kupa kazanan sporcular, 13 birincilik, 5 ikincilik ve 4 üçüncülük elde etti. 6 rekora imza atan sporcular, 50 altın, 36 gümüş ve 26 bronz olmak üzere toplam 112 madalya kazandı. Böylece TSK Spor Gücü sporcuları, 2024-2026 dönemindeki CISM organizasyonlarında toplam 300 madalya elde etti.

MİLLİ TAKIM ORGANİZASYONLARINDA DA BAŞARI

TSK Spor Gücü sporcuları, CISM organizasyonlarının yanı sıra milli takım formasıyla uluslararası müsabakalarda da Türkiye'yi temsil ediyor. 2024'te 11 branşta 68 sporcu 37 milli takım şampiyonasında mücadele etti. Sporcular 5 rekor ve 6 kupa elde ederken 4 birincilik ve 2 ikincilik kazandı.

2025'te 11 branşta 111 sporcu 52 milli takım şampiyonasında yer aldı. 13 rekor ve 35 kupa elde eden sporcular, 19 birincilik, 8 ikincilik ve 8 üçüncülük kazandı. 2026'da yine 11 branşta 111 sporcu, 57 şampiyonada mücadele etti. Sporcular 7 rekor ve 45 kupa elde ederken 31 birincilik, 6 ikincilik ve 8 üçüncülük kazandı. Toplam madalya sayısı ise 134 oldu.

FEDERASYON MÜSABAKALARINDA 3 BİNİN ÜZERİNDE MADALYA

TSK Spor Gücü sporcuları, Türkiye'deki federasyon müsabakalarında da çok sayıda başarı elde etti. 2024'te 16 branşta 105 federasyon şampiyonasına katılan sporcular 12 rekor ve 100 kupa kazandı. 51 birincilik, 30 ikincilik ve 19 üçüncülük elde eden sporcuların toplam madalya sayısı 960 oldu.

2025'te 16 branşta 136 federasyon şampiyonasında mücadele eden sporcular 45 rekor ve 176 kupa elde etti. 81 birincilik, 51 ikincilik ve 44 üçüncülük kazanan sporcular toplam 1129 madalyaya ulaştı. 2026'da ise 15 branşta 101 federasyon şampiyonasında mücadele edildi. Sporcular 15 rekor ve 213 kupa elde ederken 136 birincilik, 44 ikincilik ve 33 üçüncülük kazandı. Toplam madalya sayısı 1038 oldu.

SPORCULAR İÇİN ÇOK YÖNLÜ İMKANLAR SUNULUYOR

TSK Spor Gücü Komutanlığı'ndaki günlük faaliyetler içtima ile başlıyor. Günün değerlendirmesinin ardından sporcular antrenman programlarına devam ediyor. TSK Spor Gücü Komutanı Öğretmen Albay Serkan Aslan, komutanlığın sporculara sunduğu imkanlara ilişkin, "Türk Silahlı Kuvvetleri Spor Gücü, 2014 yılı itibariyle tüm spor güçlerinin kapanarak bir çatı altında birleştirilmesiyle oluşturuldu. 2014 yılı itibariyle de ulusal, uluslararası arenada ve uluslararası Askeri Sporlar Konseyi tarafından düzenlenen müsabakalarda ülkemizi başarıyla temsil etmekteyiz" dedi.

Komutanlık bünyesinde yakın dövüş salonu, kamp merkezi, fizyoterapi ve masaj odaları, diyetisyen ve spor psikologlarının yanı sıra farklı branşlarda antrenman imkanları bulunuyor.

KICK BOKSTA HEDEF AVRUPA ŞAMPİYONLUĞU

Hava Öğretmen Üsteğmen Emre Korkmaz, 2023'ten bu yana TSK Spor Gücü kick boks takımında yer aldığını belirterek, 2024'te Yunanistan'da düzenlenen Avrupa Kickboks Şampiyonası'nda Avrupa üçüncüsü, 2025'te Birleşik Arap Emirlikleri'nin Abu Dabi kentinde düzenlenen Dünya Şampiyonası'nda dünya şampiyonu olduğunu söyledi.

Korkmaz, "Müsabakalara Türk Silahlı Kuvvetleri'ni temsilen giriyorum. Uluslararası müsabakalara hem Türk Silahlı Kuvvetleri'ni hem de milli takımımızı temsilen giriyorum" dedi. Korkmaz, 2026'da Kuzey Makedonya'da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'nda şampiyon olmayı hedeflediklerini belirtti.

ATICILIK HEDEF 2028 OLİMPİYATLARI

TSK Spor Gücü'nün faaliyet gösterdiği branşlardan atıcılıkta sporcular, ulusal ve uluslararası müsabakalara hazırlanıyor. Teğmen Aleyna Sezin Su, 2026'da Mersin'de düzenlenen Ateşli Silahlar Müsabakası'nda standart tabanca büyük kadınlarda üçüncü olduğunu, İsviçre'deki müsabakada ise kadın tabanca takımıyla bronz madalya kazandıklarını belirtti. Su, "İlk hedefim 2027 yılında Dünya Askeri Oyunlarına katılarak şampiyon olmak, en büyük isteğim ise 2028 yılında düzenlenecek olan Los Angeles Olimpiyatlarına katılarak ülkemi ve bayrağımı temsil etmek" diye konuştu.

ATLETİZMDE HEDEF ULUSLARARASI BAŞARI

Atletizm takımında görev yapan Üsteğmen Muhabere İhsan Selçuk, Kara Harp Okulu'nda başladığı spor hayatının ardından TSK Spor Gücü'nü ve milli takımı ulusal ve uluslararası müsabakalarda temsil ettiğini söyledi. Selçuk, 2025'te Balkan Salon Şampiyonası'nda 4x400m kategorisinde Turk milli takımı ile birincilik elde ettiklerini, 2026 açık sezonunda ise Akdeniz Oyunları'nda 4x400m kategorisinde Türkiye rekoru kırarak şampiyon olduklarini belirtti. Selçuk, 2027 Dünya Askeri Oyunları ve 2028 Los Angeles Olimpiyatları'nda Türkiye'yi temsil etmek için çalışmalarını sürdürdüğünü ifade etti.

"KOŞARAK HEDEF BULMA" HEM FİZİKSEL HEM ZİHİNSEL DAYANIKLILIK GEREKTİRİYOR

TSK Spor Gücü bünyesindeki "koşarak hedef bulma" branşı, yüksek fiziksel dayanıklılığın yanı sıra yön bulma, konsantrasyon ve hedefe yönelik becerileri bir arada gerektiriyor. Branşın antrenörü Deniz Piyade Yüzbaşı Mustafa Es, sporcuların harita ve pusula yardımıyla arazide belirlenen kontrol noktalarını sırasıyla bulduğunu belirterek, "Sporcu sadece sürat ve dayanıklılığıyla değil aynı zamanda araziyi okuma, arazi arızalarını değerlendirme ve zaman baskısı altında yön bulma becerilerini kullanır" dedi. Es, bu branşın TSK personelinin hem fiziksel hem de zihinsel kabiliyetlerini geliştirmesine katkı sağladığını söyledi.

ASKERİ PENTATLONDA SAVAŞ ALANININ ENGELLERİ SPORA TAŞINIYOR

TSK Spor Gücü'nün geleneksel branşlarından askeri pentatlon; atış, engelli koşu, engelli yüzme, bomba atma ve kır koşusu olmak üzere beş disiplinden oluşuyor. Teğmen Mustafa Oğuz, branşın temelinin İkinci Dünya Savaşı sonrasında 1946'da atıldığını belirterek, "Temel amacı, dünya ordularını savaş dışında spor aracılığıyla bir araya getirmektir" dedi. Oğuz, 2026'da Avusturya'da düzenlenen 68. CISM Askeri Pentatlon Dünya Şampiyonası'nda engelli koşu bayrak yarışında Türkiye'nin dünya ikincisi olduğunu aktardı.

BİNİCİLİKTE 2028 OLİMPİYATLARI HEDEFLENİYOR

TSK Spor Gücü'nün faaliyet gösterdiği branşlardan binicilikte ise at ve sporcu arasındaki uyum, denge, koordinasyon ve konsantrasyon öne çıkıyor. Üsteğmen Eren Evrim Arslan, TSK Binicilik Ekibi'nin 1979'da kazanılan Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı 2025'te yeniden kazandığını belirterek, yurt dışındaki başarıları artırmak amacıyla olimpiyat projesi yürüttüklerini söyledi. Arslan, Hollanda'da düzenlenen askeri binicilik performans müsabakasında dünya birinciliği elde ettiklerini ve 2025-2026 Balkan Şampiyonası'nı yeniden kazandıklarını belirterek, "2028 Los Angeles Olimpiyat Oyunlarında Türk Silahlı Kuvvetlerini ve Türk milletini başarıyla temsil etmesi için bir takımımız da çalışmalarına devam etmektedir" dedi.

TSK Spor Gücü Komutanlığı'nın faaliyetleri yalnızca kupa ve madalya kazanma hedefiyle sınırlı kalmıyor. Spor faaliyetleriyle personelin fiziksel yeterliliğinin artırılması, disiplin ve takım ruhunun geliştirilmesi, farklı ülkelerin askeri sporcularıyla etkileşim kurulması ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin ulusal ve uluslararası alanda temsil edilmesi amaçlanıyor.

Cumhuriyetin kuruluş yıllarından itibaren Türk sporunun gelişimine katkı sağlayan TSK Spor Gücü, milli takımlara sporcu kazandırırken farklı branşlarda Türkiye'nin uluslararası alandaki temsil gücüne de katkı sunuyor. Bir asrı aşan geçmişinden aldığı deneyimle çalışmalarını sürdüren TSK Spor Gücü Komutanlığı, bugün 22 branşta 568 sporcusuyla faaliyetlerine devam ediyor.

Kaynak: ANKA