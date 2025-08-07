ABD basını: Trump, Azerbaycan ile Ermenistan arasında ön anlaşma sağlandığını açıklayacak

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki çatışmaları sona erdirmek için iki ülke arasında bir ön anlaşma sağlandığını açıklayacağı iddia edildi. ABD basınına göre, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan Oval Ofis'te düzenlenecek görüşmenin ardından söz konusu ön anlaşmaya imza atacak.

ABD basını, Başkan Donald Trump'ın, Azerbaycan ile Ermenistan arasında çatışmaları sona erdirmek için ön anlaşma sağlandığını açıklayacağını öne sürdü.

"ALİYEV VE PAŞİNYAN OVAL OFİS'TE İMZA ATACAK"

Amerikan CBS News kanalına açıklama yapan ve adı açıklanmayan iki ABD'li yetkili, yarın Beyaz Saray'da düzenlenecek törenle iki ülke arasında bir ön anlaşmanın imzalanacağını belirtti. Haberde, törene katılacak Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın, Oval Ofis'te düzenlenecek görüşmenin ardından söz konusu ön anlaşmaya imza atacağı kaydedildi.

"EKONOMİK ANLAŞMALAR DA GÜNDEMDE OLACAK"

Beyaz Saray'da yarın düzenlenecek imza töreninde taraflar arasında bazı ekonomik anlaşmaların da gündemde olacağı belirtildi. ABD yönetiminin bir süredir bu anlaşma taslağı üzerinde çalıştığı ve Aliyev ile Paşinyan'ın ilk kez bu tür bir ortak anlaşma metnine imza atacağı ifade edildi.

"TRUMP YÖNETİMİ, AZERBAYCAN'IN DA İBRAHİM ANLAŞMALARINI KATILMASINI İSTİYOR"

Öte yandan Trump yönetiminin, 2020 yılında İsrail'le normalleşme sürecine giren Arap ülkeleriyle imzalanan İbrahim Anlaşmalarını genişletme planının bir parçası olarak Azerbaycan'ın da anlaşmaya katılmasını istediği iddiası haberde yer aldı.

