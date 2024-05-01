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Trump, Netanyahu'yu eleştirdi ve İsrail'e askeri desteği durdurmayı göz ardı etmeyeceğini söyledi

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Eski ABD Başkanı Donald Trump, Gazze'deki sürecin yönetiminden dolayı İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu eleştirdi ve Gazze'de savaşı bitirmek için İsrail'e askeri desteği durdurmayı göz ardı etmeyeceğini söyledi.

Eski ABD Başkanı Donald Trump, Gazze'deki sürecin yönetiminden dolayı İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu eleştirdi ve Gazze'de savaşı bitirmek için İsrail'e askeri desteği durdurmayı göz ardı etmeyeceğini söyledi.

Eski ABD Başkanı Trump, Time dergisine verdiği röportajda İsrail ve Gazze'deki duruma ilişkin geniş değerlendirmelerde bulundu.

İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Gazze'deki süreci kötü yönettiğini ifade eden Trump, 7 Ekim'deki Hamas saldırılarıyla ortaya çıkan "başarısızlığın", Netanyahu'ya ait olduğunu savundu.

Trump, Gazze'deki savaşı durdurmak amacıyla İsrail'e ABD'nin verdiği silah desteğini durdurmayı düşünüp düşünmeyeceğiyle ilgili soru üzerine, bunu göz ardı etmeyeceğini söyledi.

7 Ekim'deki olaylarla ilgili Hamas'ın yanı sıra İran'ı da suçlayan Trump, kendisinin başkan olması halinde bu saldırıların hiç yaşanmayacağını iddia etti. Trump, İsrail'e en büyük desteği veren ABD Başkanı olduğunu savunarak, yeniden başkan olması halinde yine bu ülkeye en güçlü desteği vereceğini belirtti.

İsrail halkla ilişkileri çok kötü yaptı

Öte yandan Trump, İsrail ordusunun Gazze'deki saldırılarıyla ilgili olarak, "Bence İsrail bir şeyi çok kötü yaptı; halkla ilişkiler. İsrail güçlerinin her gece içinde muhtemelen insanların da olduğu binaların bombalanıp yıkıldığı görüntüleri dışarıya veriyor olmaması gerekirdi ama yaptıkları şey bu." değerlendirmesini yaptı.

Trump, "Halkla ilişkiler savaşını kaybediyorlar, hem de fena halde kaybediyorlar." diye konuştu.

Kaynak: AA / Güncel

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