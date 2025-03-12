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Trump, Elon Musk'a destek için Tesla araç satın aldı

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ABD Başkanı Donald Trump, kıdemli danışmanı ve Tesla'nın CEO'su Elon Musk'a desteğini göstermek amacıyla bir Tesla araç satın alırken, "Şimdi bir tane alacağım. Kötü haber şu ki, kullanmama izin yok çünkü uzun zamandır araba kullanmadım" dedi. Trump'ın bu hamlesi "Tesla reklamı yapıyor" yorumlarını beraberinde getirirken tepki mesajları da art arda geldi.

ABD Başkanı Trump, Musk ile beraber kameralar karşısına geçerek, Beyaz Saray'ın bahçesine getirilen Tesla araçlarla poz verdi.

"BU HARİKA BİR ÜRÜN"

Normal koşullarda kendisinin araç kullanmadığını, ancak Musk'a desteğini vurgulamak üzere bir araç alacağını kaydeden Trump, "Satın alacağım çünkü birincisi, bu harika bir ürün, olabildiğince iyi. İkincisi, bu adam enerjisini ve hayatını bunu yapmaya adadı ve bence kendisine haksızlık yapıldı." diye konuştu.

Trump, Elon Musk'a destek için Tesla araç satın aldı

"TESLA BAYİLERİNE SALDIRILAR İÇ TERÖR EYLEMİ"

ABD Başkanı, Tesla bayilerine yönelik şiddet eylemleri iddialarının "iç terör eylemi" olarak nitelendirileceğini ve failler için ağır sonuçlar doğuracağını vurguladı.

Trump, Elon Musk'a destek için Tesla araç satın aldı

"BENİM KULLANMAMA İZİN YOK"

Beyaz Saray'da park halindeki bir filodan kırmızı bir Tesla Model S seçen Trump, aracın içine binerek kameralara poz verdi. Trump, "Şimdi bir tane alacağım. Kötü haber şu ki, kullanmama izin yok çünkü uzun zamandır araba kullanmadım. Araba kullanmayı çok severim ama Beyaz Saray'da kullanacağım ve personelimin kullanmasına izin vereceğim. Benim kullanmama izin yok." diye konuştu.

"TESLA REKLAMI YAPIYOR"

ABD Başkanı Donald Trump'ın Tesla satın aldığını duyurması ve Beyaz Saray'ın önünde yaptığı konuşma "Tesla reklamı yapıyor" yorumlarına neden oldu. Trump'ın ülkenin kötü ekonomisine rağmen bu tarz girişimlerde bulunması ise tepkileri beraberinde getirdi.

Trump, Elon Musk'a destek için Tesla araç satın aldı
Kaynak: AA / Hakan Çopur - Güncel
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