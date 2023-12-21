Trakya Üniversitesi'nde Balkan Eczacılık Öğrenci Kongresi düzenlendi

Edirne'de, Trakya Üniversitesi Akılcı İlaç ve Eczacılık Topluluğunca Cumhuriyet'in 100. yılı etkinlikleri kapsamında Balkan Eczacılık Öğrenci Kongresi düzenlendi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Balkan Kongre Merkezi'nde düzenlenen kongre saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Trakya Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Osman Nuri Hatipoğlu, açılış programında yaptığı konuşmada, öğrencilerin yetkinliklerine katkı sunacak kongreye ev sahipliği yapmaktan dolayı mutluluk duyduğunu belirtti.

Üniversite olarak öğrencilerin gelişimine katkı sağlamak için çaba sarf ettiklerini aktaran Hatipoğlu, "Bu bağlamda üniversitemize düşen görevler olduğu gibi öğrencilerimizin de mesleki gelişimlerine katkı sağlayacak bu konularda farkındalıklarını ve çabalarını artırmalarının son derece önemli olduğunu düşünüyorum. Trakya Üniversitesi olarak öğrencilerimizden eğitim-öğretim süreçlerini sadece okulu bitirmek ve diploma almak olarak görmemelerini, bu süreci mezuniyetten sonraki hayatlarına en donanımlı şekilde başlamak için bir fırsat olarak değerlendirmelerini istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Gülay Şeren de öğrencilerin önemli bir etkinlik düzenlediğini belirterek tebrik etti.