Trakya'da Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü kutlanıyor

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü coşkuyla kutlandı.

Edirne Valisi Yunus Sezer, kutlamalar kapsamında makamında tebrikleri kabul etti.

Atatürk Bulvarı'nda devam eden programda, Vali Sezer, Garnizon Komutanı 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Berat Acar ve Belediye Başkanı Recep Gürkan, askeri araçtan vatandaşların bayramını kutladı.

Vali Sezer, yaptığı konuşmada, devleti ve devlet düzeni güçlü olmayan ülkelerin, bugün ne halde olduğunun görüldüğünü, büyük devletler tarafından nasıl sömürülüp, halklarının nasıl eziyet gördüklerinin gözlemlendiğini söyledi.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve ona inanan silah arkadaşları 100 yıl önce cepheden cepheye koşmasalar, Şerife bacılar, analar, yaşlılar, çocuklar cepheye mermi taşırken şehadete yürümeseler, Sakarya'da, Dumlupınar'da şanlı destanlar yazılmasa bugün belki de esaretin yaşanabileceğini ifade eden Vali Sezer, şunları kaydetti:

"Bugün, onların eseri 100 yaşına girdi. Bu devleti kurmak ne kadar büyük ve zorlu bir mücadele ise onu 100 yıl ayakta tutmak da öylesine büyük ve zorlu bir iştir. Onlara verdiğimiz sözü tuttuğumuz ve emaneti yüzüncü yılına taşıdığımız için Atatürk'ün, Cumhuriyet'in onuncu yılında yaptığı konuşmadaki aynı heyecanı, aynı gururu bugün bizler de duyuyoruz. Bu başarı, aziz milletin gücünün, ferasetinin, 2200 yıldır kurduğu devletlerle var olmasının verdiği tecrübenin, köklü medeniyetinin eseridir.

Biz bugün Cumhuriyeti'mizin yüzüncü yılını kutluyoruz. Bir sonraki yüz yıl kutlamasında elbette ki bizler olmayacağız, ama biliyoruz ki burada yüz yıl sonra da bir kutlama olacak, ay yıldızlı bayrağımız nazlı nazlı dalgalanmaya devam edecektir. Çünkü altında bu şanlı milletin bin yıllık alın teri vardır, her karışında yüzbinlerce şehidimizin kanı vardır, gazimin emeği vardır, işte onun için, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün gediği gibi ' Cumhuriyet ilelebet payidar kalacaktır'."

Günün anlam ve önemini belirten şiirlerin okunmasının ardından tören, halk oyunları gösterisiyle devam etti.

Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla düzenlenen şiir, resim ve kompozisyon yarışmalarında başarı gösteren öğrencilere hediyeleri verildi.

Hediye taktimi sırasında 54. Mekanize Tugay Komutanı Tuğgeneral Berat Acar hediye vermek üzere yanına Şehit Üsteğmen Efkan Yıldırım'ın babası Nejdet Yıldırım'ı da aldı. Hediyelerin bir kısmının takdimini şehit babası yaptı.

Törene, AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, CHP Edirne milletvekilleri Ahmet Baran Yazgan ve Ediz Ün, İYİ Parti Edirne Milletvekili Mehmet Akalın, Edirne Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Çakmak, Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, İl Jandarma Komutanı Albay Hacı Ali Büber, İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

Kırklareli

Valilik makamında düzenlenen kutlama programı kapsamında Vali Birol Ekici, tebrikleri kabul etti.

Özgürlük ve Demokrasi Meydanı'nda devam eden kutlamalarda Vali Ekici, 55. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Mustafa Cüneyt Arıkan ve Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, askeri araçtan vatandaşları selamladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü ve Cumhuriyet Bayramı mesajının okunmasının ardından Vali Ekici, yaptığı konuşmada, Cumhuriyet'in ilanının 100. yıl dönümünü kutlamanın heyecan ve gururunu yaşadıklarını dile getirdi.

Daha sonra öğrenciler tarafından şiirler okundu, halk oyunları gösterileri sunuldu.

Tören, öğrenci, askeri birliklerin geçişi ve jandarma helikopterinin gösterisi ile sona erdi.

Törene, protokol üyeleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile siyasi parti temsilcileri katıldı.

Tekirdağ

Tekirdağ Valisi Recep Soytürk'ün, makamında tebrikleri kabul etmesinin ardından, tören, Orduevi önünde devam etti.

Vali Soytürk, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Tuğgeneral Ahmet Uğurlu ve Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, askeri araçtan vatandaşları selamladı.

Törende konuşan Vali Soytürk, "Milletimiz, hürriyetine, ülkesine ve bayrağına sahip çıktığını, asla esareti kabul etmeyeceğini, asla boyunduruk altına girmeyeceğini ve bağımsızlığından hiçbir şekilde ödün vermeyeceğini tüm dünyaya 100 yıl önce ilan etmiştir. Ordusu dağıtılmış, silahları elinden alınmış, ülkesinin her tarafı işgal edilmiş bir haldeyken milletimiz, kısıtlı imkanlara rağmen tarihin gördüğü en onurlu mücadele ile Türkiye Cumhuriyeti'ni kurmuştur." dedi.

Törende, Tekirdağ Jandarma Komutanlığı Komando Bölüğü ve İl Emniyet Müdürlüğü motosikletli ekiplerinin gösterilerini, protokol ve vatandaşlar ayakta alkışladı.

Tören, öğrenci ve askeri birliklerin geçişiyle sona erdi.

Törene, AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mestan Özcan, CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun, kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar da katıldı.