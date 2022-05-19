Trakya'da 19 Mayıs coşkuyla kutlandı - Haberler

19 MAYIS Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli'de düzenlenen törenlerle kutlandı. Törenlerde öğrencilerin gösterileri, ilgiyle izlendi.

Edirne'de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları, 25 Kasım Stadı önünde oluşturulan kortejle başladı. Korteje katılanlar ellerinde Türk bayrakları ve Atatürk fotoğraflarıyla belediye bandosu ekibinin çaldığı marşlarla trafiğe kapalı olan Saraçlar Caddesi üzerinden Atatürk Anıtı önüne yürüdü. Anıta, Edirne Gençlik ve Spor Hizmetleri İl Müdürü Selim Ak'ın çelenk koymasının ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı okundu.

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde belediyenin düzenlediği etkinlikte vatandaşlar ellerinde meşalelerle ilçenin en yüksek tepesi konumundaki Edirne Bayırı mevkisine yürüdü. Marşların söylendiği yürüyüşün ardından bağımsızlık ateşi yakılıp, oyun havaları eşliğinde kutlamalar gerçekleştirildi. Lüleburgaz'da bugün yapılan kutlamalarda ise öğrencilerin gösterileri ilgiyle izlendi.