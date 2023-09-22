Kamu yararına olan dernekler statüsündeki TRAC'ın Düzce Şube Başkanlığı seçimleri yapıldı. Muharrem Şanlı başkan seçildi ve yeni yönetim kurulu belirlendi.

Türkiye Radyo Amatörleri Cemiyeti (TRAC) Düzce Şube Başkanı Muharrem Şanlı oldu.

Kamu yararına olan dernekler statüsündeki cemiyetin il başkanlığı binasında gerçekleştirilen kongrede, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından açılış konuşması yapıldı, faaliyet raporu açıklandı.

Yapılan seçimde Muharrem Şanlı TRAC Düzce Şube Başkanı oldu. Yönetim Kuruluna; Sebahaddin Sunman, Serkan Zerin, Ömer Çavuş ve İbrahim Türkseven, Denetim Kuruluna ise Betül Çıldır, Çiğdem Demirel ve Selçuk Özen seçildi.