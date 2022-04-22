SPOR Trabzonspor taraftarları dev afişle şampiyonluğu resmetti

Trabzonspor taraftarları dev afişle şampiyonluğu resmetti

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Selay SAYKAL/TRABZON(DHA) - Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk için gün sayan Trabzonspor'un taraftarları, şampiyonluk öncesinde özel bir afiş yaptırarak kent meydanına astı. Trabzonspor efsanelerinin yer aldığı afiş taraftarların büyük beğenisini topladı.

Süper Lig'in zirvesindeki Trabzonspor'un taraftarlarını yaklaşan şampiyonluğun heyecanı sardı. Bordo mavili takım şampiyonluğu ilan etmeden önce hazırlıklara başlayan taraftarlar, kent meydanını bayrak ve afişlerle donattı. Önceki gün kent merkezinde bir otelin ön cephesine asılan 350 metrekarelik Trabzonspor afişi, bordo mavili taraftarları hayran bıraktı.

Afişte vefat eden Trabzonspor eski teknik direktörü Özkan Sümer, eski kulüp başkanı Şamil Ekinci, eski asbaşkan Derviş Bayraktar, şehit Eren Bülbül, Kazım Koyuncu, 'Dozer' lakaplı futbolcu Cemil Usta ile Trabzonspor'un yaşayan efsanesi eski teknik direktör ve futbolcu Ahmet Suat Özyazıcı resmedildi. Görenlerin fotoğraf çekmeden geçmediği afişte ayrıca şampiyonluk sezonunun başkanı Ahmet Ağaoğlu, teknik direktör Abdullah Avcı ve futbolculara yer verildi.

'DİĞER EFSANELERİMİZ İÇİN DE ÇALIŞMA YAPACAĞIZ'

Afişi yaptıran Buğra Bayraktar, Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı'nın şampiyonluk inancı aşıladığını ve ilk defa bu sene yaşanacak şampiyonluğa inandığını söyledi. Afişin babasının fikri olduğunu ve 2 ay önce çalışmalara başladığını anlatan Bayraktar, 'Tasarımcı arkadaş resmi elde tek tek çizdi. Afişte vefat etmiş efsanelerimiz, mevcut başkanımız, hocamız var. Eren Bülbül de büyük bir Trabzonsporluydu, çocuktu ve artık Türkiye'nin bir değeri, onun da afişte olmasını istedik. Kazım Koyuncu Trabzonlu olmamasına rağmen bizden daha iyi bir Trabzonspor ruhu vardı, ona da yer verdik. Cephemiz ancak buna el verdi. İlerleyen günlerde diğer efsanelerimize de yer vereceğimiz bir çalışma yapacağız' dedi.

'ŞAMPİYONLUĞU RESMETMEK İSTEDİK'

Şehir olarak da şampiyonluğa inandıklarını söyleyen Bayraktar, 'Hocamızın son maçta 'sandıklardan bayrakları çıkarın' demesiyle bu işi hızlandırdık. Şehre heyecan yarattıysak ne mutlu bize. Afişi yaparken çok duygulandık. Şampiyonluğu resmetmek için bu projeyi hayata getirdik. Umarım yapabilmişizdir? diye konuştu.

'GÜZEL BİR ANI OLDU'

Afişi yaptıranlara teşekkür eden Meldanur Şahin, 'Gece geç saatlerde afişin asıldığını sosyal medyada gördüm. Gururlandık ve mutlu olduk. Efsanelerimiz ve maçta oynayan oyuncular da afişte yer aldı' ifadelerini kullandı.

Vatandaşlardan Murat Şengül de, "Afişte hem Eren Bülbül hem Kazım Koyuncu var. İkisine de yer vermelerinden dolayı çok mutlu oldum? dedi.

'ÖZKAN SÜMER'İ GÖRÜNCE DUYGULANDIM'

Üniversite öğrencisi Büşra Taşhan, 'Burada ilk yılım ve şampiyonluk coşkusunu yaşamak için bayram tatilinde memleketime gitmiyorum. Trabzonspor'u çok sevdiğim için bu şehirde okumayı tercih ettim. Afiş çok güzel olmuş. Özkan Sümer'i görünce çok duygulandım' ifadelerini kullandı.

Süleyman Gündoğu da, 'Buradan herkes geçtiği için göze çarpıyor. Hem eskilerimiz hem yenilerimiz afişte var, güzel bir anı oldu' ifadelerine yer verdi.

Demirören Haber Ajansı / Güncel