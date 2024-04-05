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Trabzonspor-Fenerbahçe maçı sonrası tutuklanan 2 taraftar tahliye edildi

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Trabzonspor- Fenerbahçe maçının ardından çıkan olaylar nedeniyle tutuklanan 2 taraftar tahliye edildi.

Trendyol Süper Lig'de 17 Mart Pazar günü oynanan maçın ardından gözaltına alınan ve 20 Mart'ta Trabzon 2. Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanan Engin T. ve Oğuzhan B'nin avukatları, tahliyeleri için Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığına müracaatta bulundu.

Cumhuriyet savcısı, Engin T. ve Oğuzhan B'yi tahliye talebiyle Trabzon 2. Sulh Ceza Hakimliğine sevk etti.

Hakimlik, sanıkların mevcut halinin devamına karar verdi.

Savcılık, avukatların tahliye taleplerinin reddedilmesi üzerine Trabzon 5. Asliye Ceza Hakimliğine itirazda bulundu.

Savcılığın itirazını değerlendiren hakimlik, tutuklular Engin T. ve Oğuzhan B'nin tahliyesine karar verdi.

Trabzonspor-Fenerbahçe maçı sonrası çıkan olaylara ilişkin gözaltına alınan 13 şüpheliden 5'i tutuklanmış, 8'i ise adli kontrol şartıyla bırakılmıştı.

Tutuklu taraftarlardan Mahmut Halil K. sağlık durumu nedeniyle 26 Mart'ta, Hasan Ç. ve Kadir O. ise 3 Nisan'da Trabzon Nöbetçi 5. Asliye Ceza Hakimliğince serbest bırakılmıştı.

Kaynak: AA / Güncel

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