Trabzon Valisi Aziz Yıldırım, Şehit Eren Bülbül'ün Ailesiyle İftarda Buluştu

Trabzon Valisi Aziz Yıldırım, Maçka ilçesi kırsalında 11 Ağustos 2017'de bölücü terör örgütü mensuplarınca şehit edilen Eren Bülbül'ün ailesiyle iftarda bir araya geldi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, iftar öncesi Bülbül'ün mezarı başında dua eden Yıldırım, anne Ayşe Bülbül ve kardeşleriyle görüştü.

Daha sonra Eren Bülbül'ün evinde ailesiyle iftar yapan Vali Yıldırım, şehitlik mertebesinin, en yüce mertebelerden olduğunu belirtti.

Eren Bülbül ve aynı yerde şehit olan Astsubay Ferhat Gedik'i rahmetle anan Yıldırım, "Onlar şehit oldular, inşallah ailelerine de şefaat edecekler. Coğrafyamızın her bir karış toprağında vatan uğruna canını feda etmiş binlerce şehidimiz var. Her bir şehitliğe geldiğimizde tüm şehitlerimizi anıyoruz, Rabbim mekanlarını cennet eylesin." ifadesini kullandı.

Vali Yıldırım'a ziyaretinde eşi Güllühan Yıldırım, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mustafa Erdem ve Maçka Kaymakamı Abdullah Huzeyfe Çakmak eşlik etti.