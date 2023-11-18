Trabzon'un Araklı ilçesinde çöp tesisi yerine Millet Ormanı yapılıyor

Çöp tesisi olacaktı, kent ormanı oluyor

11 yıl önce katı atık depolama tesisi ile gündeme gelen ve tartışmalara yol açan Trabzon'un Araklı ilçesindeki Turup bölgesinde Millet Ormanı oluşturulacak

Etrafı çam ağaçlarıyla kaplı Millet Ormanı'nın Trabzon'un turizmine önemli katkı sağlaması hedefleniyor

TRABZON - Trabzon'un Araklı ilçesinde çöp döküm sahası olarak gündeme gelen ve tartışmalara yol açan Turup bölgesinde Tarım ve Orman Bakanlığınca Millet Ormanı yapılıyor.

Trabzon'un Araklı ilçesinde 2012 yılında yapılması planlanan katı atık depolama tesisi nedeniyle gündeme gelen ve tartışmalara yol açan Turup bölgesinde Millet Ormanı yapılıyor. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hayata geçirilecek olan Millet Ormanı projesinde çalışmalar sürürken, millet ormanında manzara seyir terasları, serbest oyun alanları, yürüyüş ve bisiklet yolları, koşu yolları, kamelyalar, otopark, bisiklet park alanları, ibadethaneler, çocuk bakım odaları, ahşap pergola ve büfe tarzı mekanlar yer alacak. Etrafı çam ağaçlarıyla kaplı Millet Ormanı'nın Trabzon'un turizmine önemli katkı sağlaması hedefleniyor.

Turup Millet Ormanı'nda yürütülen çalışmalar ile ilgili bilgiler veren Trabzon Orman Bölge Müdürü Emin Yılmaz, "Millet ormanı, Orman Genel Müdürlüğü'müzün bir politikası olarak 2021 yılında 15 Kasım'da Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından ilan edilen ve 81 ilde kurulması kararlaştırılan projelerden bir tanesi. Şu an itibariyle Trabzon ve Rize'deki millet ormanlarımızın proje olurlarını çıkarttık ve 2022 yılında Trabzon'daki ve Rize'deki kuruluşlarını yapmıştık. Bu yıl da Ağustos ayında projesini tamamlayıp ihaleye çıktık. Şu anda da Trabzon'dakinin yapımına başladık. İnşallah yıl sonu itibariyle projeyi bitirip 2024 yılında halkımızın kullanımına sunacağız. Millet ormanları vatandaşlarımızın günübirlik kullanımına yönelik, ticari amaç gütmeyen orman parklarından bir tanesi. Biz de bunun üzerine vatandaşlarımızın gelip oturabilecekleri 26 adet kamelya yapacağız, 2 adet seyir terasımız var, 7 adet pergola var, 1850 metre yürüyüş yolu var, 460 metre bisiklet yolu var, mescit, büfe, tuvaletler 2 adet oyun alanımız var. Bunlarla beraber buranın güzel bir tesis olacağını düşünüyoruz" dedi.

Bölgenin 11 yıl önce katı atık depolama tesisi ile gündeme gelmesiyle ilgili de konuşan Yılmaz, "Turup mevkiinde büyük bir alan var zaten. Biz bu bölgenin 14 hektarlık olan kısmında bu millet ormanı projesini yaptık. Bunun dışında Trabzon ve Rize İli Yerel Yönetimleri Katı Atık Tesisleri Yapma ve İşletme Birliği'ne tahsis edilmiş bir alan var ama bu alan zaten TRABRİKAB tarafından da Arsin-Araklı arasında bir yerde çöp tesisi yapılmasından dolayı bu alandaki imalattan vazgeçilmiş durumda zaten. Ama o saha zaten bizim proje alanımızın dışında kalan bir saha. Bu sahanın dışında kalan 14 hektarlık bir bölgeyi de biz projelendirdik. O projenin yapımına devam ediyoruz" diye konuştu.