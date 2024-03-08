Trabzon'da Zigana Dağı'nda çığda arama kurtarma tatbikatı düzenlendi

Trabzon'da, itfaiye ve İl AFAD Müdürlüğü müdahale ekiplerinin katılımıyla Zigana Dağı'nda çığda arama ve kurtarma tatbikatı düzenlendi.

Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, itfaiye ve AFAD'dan 21 personelin katılımıyla tatbikat gerçekleştirildi.

Ekipler, senaryo gereği Zigana Dağı'nda çığ düşmesi sonucu kar altında kalan 2 kişiyi kurtardı.