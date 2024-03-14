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Trabzon Sağlık Müdürlüğü tarafından düzenlenen Şifadır Sanat sergisi açıldı

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Trabzon Sağlık Müdürlüğü tarafından düzenlenen 'Şifadır Sanat' sergisi, 14 Mart Tıp Bayramı etkinlikleri kapsamında açıldı. Sergide, farklı branşlardan 12 doktorun yaptığı 30 yağlı boya tablo sergilendi. Açılışa katılan Vali Yardımcısı Ali Yılmaz, doktorları tebrik ederek, sağlık çalışanlarının Tıp Bayramı'nı kutladı. Sergi, 24 Mart'a kadar ziyaret edilebilecek.

Trabzon Sağlık Müdürlüğünce doktorların yaptığı resimlerin yer aldığı "Şifadır Sanat" sergisinin açılışı gerçekleştirildi.

"14 Mart Tıp Bayramı" etkinlikleri kapsamında farklı branşlardan 12 doktorun yaptığı 30 yağlı boya tablo, Trabzon Güzel Sanatlar Galerisi'nde sergilendi.

Açılışa katılan Vali Yardımcısı Ali Yılmaz, eserleri yapan doktorları tebrik ederek, bütün sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutladı.

Yılmaz, yapılan resimlerin ruh sağlığına önemli katkı sağladığını belirterek, "Sağlık herkesin bildiği üzere hayatımızın en önemli unsuru, sağlık olmazsa hiçbir şeyin önemi kalmıyor. Özellikle Kovid-19 döneminde bunu herkes anladı. Sağlık çalışanları hayatın her alanında varlar. Büyük özveri ile çalışmalarını yürütüyorlar." dedi.

Cumhur İttifakı'nın Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan adayı ve Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç ise bütün sağlık çalışanlarını kutlayarak,"Yoğun bir mesai içerisinde bu işe zaman ayıran hekimlere tebriklerimi, teşekkürlerimi iletiyorum. Demek ki sağlıkla sanat yan yana olabiliyormuş. Bu kadar güzel eserler onların elinden çıkıyor." diye konuştu.

Hekimlere haftada 2 saat eğitim veren ressam Derya Haliloğlu, büyük özveriyle çalışan doktorların sanatçı yönlerinin ufak dokunuşlarla ön plana çıktığını kaydetti.

Serginin açılışına, İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Uygun, İl Kültür ve Turizm Müdürü Tamer Erdoğan, İl Sağlık Müdür Vekili Erdem Şen de katıldı.

Sergi, 24 Mart'a kadar ziyarete açık olacak.

Kaynak: AA / Güncel

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