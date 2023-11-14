Toprakkale Seyir Terası'nda sona gelindi Van Büyükşehir Belediyesi tarafından kentin en güzel noktalarından biri olan Toprakkale'de yapımı süren seyir terasında sona gelindi.

Toprakkale Seyir Terası'nda sona gelindi

VAN - Van Büyükşehir Belediyesi tarafından kentin en güzel noktalarından biri olan Toprakkale'de yapımı süren seyir terasında sona gelindi.

Van Büyükşehir Belediyesi, kentin çehresini değiştirecek sosyal donatı alanlarına bir yenisini daha ekliyor. Toprakkale'nin en hakim tepelerinden birinde inşa edilen, insanların doğayla iç içe zaman geçirebileceği ve kentin eşsiz manzarasını izleyebileceği 'Toprakkale Seyir Terası Projesi' tamamlanıyor. Fen İşleri Dairesi Başkanlığınca hayata geçirilen ve kentin turizmine katkı sağlayacak olan projede 2 katlı ve 900 metrekarelik inşaat alanına sahip seyir terası; kafe, restoran mutfak, depolar, mescit ve yönetim odaları yer alıyor.

Eşsiz bir şehir manzarasına sahip olan seyir terası; çevre düzenlemesi, aydınlatma ve ağaçlandırma çalışmalarının yanında nezih bir kafe ve restoran hizmeti verecek. Çalışmaların sona geldiği seyir terasının kaba inşaatı ve yol çalışmaları tamamlanırken, peyzaj ve çevre düzenlemesi çalışmaları devam ediyor.

İmalatının tamamı ahşap kaplama ile yapılan ve doğayla bütünlük oluşturarak, yeşile uyumu ile güzel bir görüntü ortaya çıkacak olan Toprakkale Seyir Terası'nın kısa sürede hizmete açılması planlanıyor.