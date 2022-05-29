Tokyo Camisi yerleşkesinde tasavvuf müziği konseri verildi - Haberler

Tokyo Camisi yerleşkesinde tasavvuf müziği konseri verildi
AA - Ahmet Furkan Mercan - Güncel
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Japonya'nın başkentindeki Tokyo Camisi yerleşkesinde tasavvuf musikisi konseri düzenlendi.
Japonya'nın başkentindeki Tokyo Camisi yerleşkesinde tasavvuf musikisi konseri düzenlendi.
Şibuya bölgesinde Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı Tokyo Camisi Türk Kültür Merkezinin Ertuğrul salonunda düzenlenen Türk ve tasavvuf musikisi konserine Japon sanatseverler yoğun ilgi gösterdi.
Mevlana Celaleddin-i Rumi ve Yunus Emre'nin eserlerinin seslendirildiği konserde def, ney, ud ve tambur çalındı.
"Sufi Müziği" temalı konserin solistliğini, Tokyo Camisi İmam Hatibi Kurra Hafız Muhammet Rıfat Çınar yaptı.
Seslendirilen eserleri ilgiyle dinleyen katılımcılar, konserin akabinde Türk çayı ve tatlılarının tadına bakma fırsatı buldu.
AA / Ahmet Furkan Mercan - Güncel