TOKAT'TA MÜSTAKİL EVDE YANGIN: 3 ÖLÜ, 1 YARALI

TOKAT'ın Zile ilçesinde müstakil iki katlı evde sabah saatlerinde çıkan yangında 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Olay sabah saat 07.00'de ilçe merkezinde Minareyi Sağır Mahallesi İslim Sokak'ta bulunan ve 4 kişinin ortak kiraladığı iki katlı müstakil evde yaşandı. Binadan duman çıktığını gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaklaşık 1 saatlik müdahalesiyle yangın söndürüldü. İtfaiye ekiplerinin yaptığı çalışma sonucu evde kiracı olarak bulunan Emre Yıldırım (26), Tuncay Tunç ve Oktay Bolatpan'ın(26) yaşamını yitirdiği belirlendi. Yaralı olarak bulunan Tarık Canpolat ise ambulansla Zile Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Hayatını kaybedenlerin cenazeleri ise otopsi için aynı hastanenin morguna kaldırıldı. Yangının sobadan çıkmış olabileceği üzerinde duruluyor. (DHA)