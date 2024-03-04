Tokat'ın Niksar ilçesinde ağaca çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı
B.G idaresindeki 60 HG 453 plakalı otomobil, D-100 kara yolu Gürçeşme beldesi mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu ağaca çarptı. Kazada, sürücü ile araçta bulunan S.S yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Niksar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Tokat'ın Niksar ilçesinde ağaca çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı.
B.G idaresindeki 60 HG 453 plakalı otomobil, D-100 kara yolu Gürçeşme beldesi mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu ağaca çarptı.
Kazada, sürücü ile araçta bulunan S.S yaralandı
Yaralılar, ambulanslarla Niksar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı