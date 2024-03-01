Üye Girişi
Haberler

Tokat'ın Almus ilçesinde evi yanan vatandaşa yardım

Güncelleme:

Almus Kaymakamı Emre Çömen, evi yangında kullanılamaz hale gelen Sait Azman'ı ziyaret ederek, barınma ve ihtiyaçlarının karşılanacağını söyledi.

Tokat'ın Almus ilçesinde dün evi yanan vatandaşı Almus Kaymakamı Emre Çömen ziyaret etti.

İlçeye bağlı Bağtaşı köyünde dün çıkan yangında evi kullanılmaz hale gelen Sait Azman'a ziyarette bulunan Çömen, "Vatandaşımızı eşi ile birlikte köyümüzde bulunan kamuya ait lojmana yerleştirdik. Burada barınma sorununu halledinceye kadar kalacak. Vatandaşımızın her türlü ihtiyacını Sosyal Yardımlaşma Vakfı olarak karşılayacağız. Şükür ki can kaybımız olmadı." dedi.

Kaynak: AA / Güncel

Tokat Almus İnsan Hakları Yaşam Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Kara Ağaç Destanı canlı izle! Kara Ağaç Destanı 2. bölüm TRT 1 HD izleme linki! İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 1 Mart 2024 İstanbul su kesintisi listesi! ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 1 Mart 2024 Ankara su kesintisi listesi! Şarkıcı Sıla İlker Kaleli ile evleniyor mu? Sıla, evlilik hakkında ne dedi? CANLI maç izle! TÜM MAÇLAR! Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 1 Mart GÜNÜN MAÇLARI CANLI İZLE! 2 Mart 2024 Günlük Burç Yorumları: 2 Mart Cumartesi burç yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! Yarın burçları neler bekliyor? Maltepe belediyesi hangi parti? Maltepe belediye başkanı hangi partiden seçildi? UĞUR İBRAHİM ALTAY kimdir? AK Parti Konya Belediye Başkan Adayı Uğur İbrahim Altay nereli, kaç yaşında? Ne zaman oruç tutacağız? Oruç ne zaman başlayacak 2024? İlk iftar, Sahur ne zaman yapılacak? Yüksel Aydın kimdir? MHP Kastamonu Belediye Başkan Adayı Yüksel Aydın kaç yaşında, nereli? DEPREM Mİ OLDU? SON DAKİKA! Ağrı'da kaç büyüklüğünde deprem oldu? Savaş Kalaycı kimdir? MHP Karaman Belediye Başkan Adayı Savaş Kalaycı kaç yaşında, nereli? AKRAN ZORBALIĞI NEDİR? Yeni çağın en büyük problemi akran zorbalığı ne? Naşit Birgüvi kimdir? Zafer Partisi İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Naşit Birgüvi kimdir? GELİN EVİ HAFTANIN KAZANANI KİM? 50 bin TL'lik ödülü hangi gelin kazandı? Gelin Evi Zonguldak birincisi kim?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title