TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Belçika-Türkiye Ekonomi Forumunda: "Bizde Cesaret, Tecrübe Var; Para Yok; Para da Sizde... İkisini Bir Araya Getirelim"

(ANKARA) - TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Belçika-Türkiye Ekonomi Forumu'nda, Türkiye ile Belçika arasında savunma sanayi, teknoloji, lojistik ve enerji alanlarında güçlü iş birliği fırsatları bulunduğunu belirterek, "Bizde cesaret, tecrübe var; para yok... Para da sizde, ikisini bir araya getirelim" dedi. Belçika Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Maxime Prevot ise Belçika'nın "tüm Türkiye'nin ortağı olmak istediğini" vurgulayarak, Türkiye-AB ilişkilerinde Gümrük Birliği'nin güncellenmesini güçlü şekilde savunduklarını söyledi.

Belçika-Türkiye Ekonomi Forumu, TOBB İkiz Kuleler'de düzenlendi. Toplantıya çeşitli sektörlerden çok sayıda Türk ve Belçikalı iş insanları katılırken; çok sayıda diplomatik misyon temsilcisi de toplantıda yer aldı. TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, "TOBB, Türkiye iş dünyasının çatı kuruluşudur. 2,4 milyonu aşkın üyemiz bulunmaktadır. Ticaret, sanayi, turizm, ulaştırma ve hizmetler dahil olmak üzere ekonomimizin tüm sektörleri Birliğimiz çatısı altında temsil edilmektedir" dedi.

"TOBB'UN KAPILARI, BELÇİKALI FİRMALARA HER ZAMAN AÇIKTIR"

Hisarcıklıoğlu, şunları söyledi:

"Avrupa Ticaret ve Sanayi Odaları Federasyonu Eurochambres bünyesinde iş dünyamızı temsil ediyoruz. Belçika Ticaret ve Sanayi Odaları Federasyonu Genel Sekreteri Wouter Van Gulck ile Başkan Yardımcısı olarak birlikte çalışıyoruz... Türkiye ile Belçika arasındaki ilişkiler köklü tarihi temellere dayanmaktadır. İkili ticaret hacmimiz bugün 10 milyar dolara yaklaşmıştır. 15 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefinin gerçekçi olduğuna inanıyor ve bunu güçlü şekilde destekliyoruz. Belçikalı firmaların Türkiye'deki yatırımları yaklaşık 5 milyar dolar seviyesindedir. Türkiye'de faaliyet gösteren yaklaşık 700 Belçikalı firma üyemizdir. Bu firmaların hak ve menfaatlerini korumak sorumluluğumuzdur. TOBB'un kapıları, kendilerine her zaman açıktır."

Majestelerinin kalabalık bir iş dünyası heyetiyle ülkemizi ziyaret etmesinden memnuniyet duyuyoruz. Bu ziyaretin, Türkiye ile Belçika arasındaki ekonomik ilişkilerin güçlenmesine katkılar sağlayacağına inanıyoruz. Önümüzdeki dönemde somut ve sonuç odaklı iş birliği projelerine her zamankinden daha fazla ihtiyaç bulunmaktadır. Özellikle savunma sanayi, teknoloji, lojistik, enerji ve sanayi alanlarında çok güçlü iş birliği fırsatları görüyoruz.

"İŞ BİRLİKLERİ AVRUPA'NIN REKABET GÜCÜNÜ ARTIRACAKTIR"

İkili iş birliğinin yanı sıra, üçüncü ülkelerde birlikte geliştirilecek ortak projelerin ve yatırımların önem taşıdığına inanıyoruz. Üçüncü ülkelerle rahatlıkla Belçikalılarla iş birliği yapmak isteriz. Bizde cesaret var, tecrübe var; para yok... Para da sizde, ikisini bir araya getirelim beraber yapalım bunları... Bu iş birlikleri hem ülkelerimizin ekonomik gücüne hem de Avrupa'nın rekabetçiliğine önemli katkılar sağlayacaktır. Bugün Avrupa'nın rekabet gücünü artırmak açısından 'Made in Europe' yaklaşımı her zamankinden daha fazla önem taşımaktadır. Bu süreçte Türkiye'nin Avrupa Birliği ile Gümrük Birliği ilişkisi stratejik bir değer taşımaktadır.

Türkiye, yalnızca Belçikalı firmalar için değil, tüm Avrupa Birliği ülkelerinin tedarik zincirleri açısından güçlü ve güvenilir bir ortaktır. Bu vesileyle, Ankara'daki Belçika Büyükelçisi'nin iki ülke ilişkilerinin gelişmesine sunduğu katkıları takdirle ifade etmek isterim. Sayın Büyükelçi, iki ülke iş dünyaları arasında köprü görevi üstlenmektedir. Belçika ile Türkiye arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin önümüzdeki dönemde daha da güçleneceğine yürekten inanıyorum. Belirsizliklerin ve korumacılık eğilimlerinin arttığı günümüz dünyasında, iş dünyaları arasındaki güçlü iş birliği her zamankinden büyük önem taşımaktadır. Belçika'nın Türkiye'nin Avrupa Birliği üyelik sürecine ve Gümrük Birliği'nin modernizasyonuna verdiği desteği de son derece kıymetli buluyoruz. Bu süreçlerin her iki taraf için de yeni fırsatlar oluşturacağına inanıyoruz."

"BELÇİKA'NIN TÜRKİYE TERCİHİ GÜVENİN SOMUT GÖSTERGESİDİR"

Milli Savunma Bakan Yardımcısı Musa Heybet ise, "Türkiye ile Belçika arasında köklü geçmişe dayanan çok boyutlu ilişkiler bulunmaktadır. Tarihi bağlarımızdan güç alan ilişkilerimiz bugün siyasi, ekonomik, askeri, ticari, kültürel ve teknolojik alanlarda gelişerek yüksek seviyeli bir işbirliği niteliği kazanmıştır. Avrupa'nın en güzide ülkelerinden biri olan Belçika ile karşılıklı saygı ve ortak menfaatler temelinde şekillenen ilişkileri, daha ileri seviyelere taşımaya büyük önem veriyoruz. Nitekim son dönemde artan karşılıklı temaslar ülkelerimiz arasındaki işbirliğinin her alanda daha da güçlenmesine önemli katkılar sağlamaktadır" dedi.

Heybet, şunları kaydetti:

"Belçika'nın her yıl farklı ülkelerle ekonomik işbirliği ve yatırım imkanlarını geliştirmek amacıyla düzenlediği ekonomi misyonu kapsamında bu yıl Türkiye'yi tercih etmesi ülkemize duyulan güvenin somut göstergesidir. Bu ziyaretin ekonomik ilişkilerimize yeni ivme kazandıracağına, yeni ortaklıkların ve yatırım fırsatlarının önünü açacağına inanıyorum. Türkiye ve Belçika'nın ticari ilişkilerinden savunma sanayine kadar geniş bir alanda ciddi bir işbirliği potansiyeline sahip olduğu açıktır. Bunun etkin şekilde değerlendirilmesi, ülkelerimizin ekonomik kalkınmasıyla birlikte Avrupa'nın güvenlik ve istikrarına da önemli katkılar sunacaktır."

HEYBET'TEN SAVUNMA SANAYİ İŞBİRLİKLERİ AÇIKLAMALARI

Belçika ile askeri ilişkilerimiz NATO müttefikliği ve ortak güvenlik anlayışı temelinde güçlü şekilde sürdürülmektedir. Askeri eğitimden savunma sanayine teknoloji paylaşımından ortak üretim imkanlarına kadar birçok alanda işbirliğimizi geliştirmeye yönelik planlamalar yapılmaktadır. Bu adımla birlikte askeri işbirliği, savunma sanayi, savunma materyalleri ve sanayi alanındaki ortak çalışmaların daha ileri seviyelere taşınması hedeflenmektedir. Özellikle inovasyon, ileri teknoloji, insansız hava sistemleri ve drone teknolojileri gibi alanlarda ülkemizin son yıllardaki gelişimi ve üretim kapasitesi, ülkemizin savunma ve teknoloji alanındaki stratejik etkinliğini açık şekilde ortaya koyarken Belçikalı dostlarımızın da bu gelişimi yakından takip etmeleri ve açık şekilde ifade etmeleri bizler açısından ayrıca gurur vericidir. Türkiye olarak NATO'nun kolektif güvenlik anlayışı çerçevesinde Belçika ile yakın koordinasyon ve dayanışma içerisinde olmaya devam edeceğiz.

"TÜRKİYE İLE AVRUPA STRATEJİK ORTAKLIĞI DAHA DA ÖNEM KAZANIYOR"

Bugün bölgemizde yaşanan gelişmeler Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki ilişkilerin jeopolitik jeopolitik önemini bir kez daha açık şekilde ortaya koymaktadır. Avrupa'nın güvenliği, enerji arz güvenliği, düzensiz göç, savunma sanayi, kritik teknolojiler ve bölgesel istikrar gibi birçok başlıkta Türkiye ile Avrupa'nın birbirini tamamlayan stratejik ortaklar olduğu görülmektedir. Bu kapsamda Avrupa'nın savunma ve güvenlik girişimlerinde Türkiye'nin daha yer etkin yer almasının ortak güvenliğimiz bakımından stratejik bir gereklilik olduğuna inanıyoruz.

Türkiye, stratejik konumu, yatırımcı dostu yaklaşımı, sahip olduğu yüksek üretim kapasitesi, gelişmiş savunma sanayi altyapısı ve kriz yönetim tecrübesiyle Avrupa için pek çok açıdan güçlü ve güvenilir bir ortaktır. Belçikalı dostlarımızın da ülkemizin sunduğu bu güçlü potansiyeli yakından görmelerinden büyük memnuniyet duyuyoruz."

PREVOT, ÜLKESİNİN TÜRKİYE İLE BAĞLARINI ÖVDÜ

Belçika Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Maxime Prevot da, "Elbette Belçika'da güçlü bir Türk camiası var, yaklaşık 270 bin kişi. Çok iyi entegre olmuş durumdalar. Şu anda bazıları hatta milletvekilli... Bunun yanında valiler var ve hatta Mahinur Özdemir Aile Bakanı olarak görev yapıyor. Kendisi zaten birkaç sene öncesinde aynı partide benim meslektaşım olarak görev yapıyordu. Gerçekten çok sıkı bağlarımız var" dedi. Prevot, şu ifadeleri kullandı:

"Bizim bir araya geldiğimiz Türk makamları, bu zamana kadar yurt dışından Türkiye'ye gelmiş olan ve en büyük ekonomik misyon olduğunu söylüyor bunun. Gerçekten Belçika'nın Türkiye'ye verdiği önemi gösteriyor. Elbette iş yapmak istiyoruz. Amacımız sadece bu değil... Çünkü bir yandan uzun soluklu bir tarihimiz var. İlk defa bir ticaret anlaşması, Belçika ve o zaman Osmanlı İmparatorluğu arasında 1838'de imzalandı. Yani neredeyse 200 yıl kadar önce. Belçika, o zaman Sultanın Sarayı'nda aslında pek çok Avrupa ülkesinden önce mevcuttu. Biz, bu tarihin üzerine yeni bir şeyler inşa ettik ve geleceği de bu temeller üzerinde beraberen şekillendirmek istiyoruz."

"BELÇİKA, TÜM TÜRKİYE'NİN ORTAĞI OLMAK İSTİYOR"

İstanbul'da çok başarılı bir başlangıç yaptık. Şimdi de Belçika Ekonomik Misyonu, başkentinizde... İstanbul'un kendi enerjisi var elbette. Ankara'nınki birazcık daha farklı, burada karar verme enerjisi var. Çünkü aslında bu ülkenin siyasi kalbi, bu kentte atıyor ve tam olarak bu yüzden burada olmak istedik. TOBB, Belçika için ve Avrupa Birliği için çok önemli bir ortak.

İstanbul, Türkiye'nin gayri safi yurt içi hasılasının yaklaşık yüzde 30'una tekabül ediyor. Türkiye, her gün ekonomisini geliştiriyor. Biz TOBB'a bu kapıyı da bize açmış olduğu için teşekkür ediyoruz. Çünkü bizim çeşitli iş kurumlarıyla, ticaret odalarıyla Türkiye'nin pek çok farklı tarafında bir araya gelmemizi sağladı. Geleceğin Türkiye'si yalnızca Boğaziçi'nde kurulmuyor; ama aynı zamanda Ege Denizi'nde, o kıyılarda, Anadolu'da, Karadeniz'de ve Güneydoğu'da inşa ediliyor Belçika da tüm ülkenin aslında ortağı olmak istiyor. Bu misyon, bunun için mükemmel bir fırsat sunuyor. Bu sayede uzun soluklu ve güçlü işbirliği kurabileceğimizi umuyoruz.

"GÜMRÜK BİRLİĞİ'NİN YENİLENMESİNİ SAVUNUYORUZ"

Geçtiğimiz günlerde pek çok bakanla bir araya geldim. Bunun yanında Sayın Cumhurbaşkanı ve Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcısı'yla bir araya geldim ve ortak önceliklerimizden bahsettik. Belçika şirketlerinin masaya ne getirebileceğinden bahsettik. Yüksek düzeyli diyalogların sahada iş camiasıyla desteklenmesi gerekiyor. Birisi olmaksızın diğeri eksik kalacaktır. Gümrük Birliği'nin güncellenmesinin zamanı geldi. Çünkü şu anki iş yapma şeklimizi, 30 yıl önce hazırlanmış olan bir çerçeveyle yürütmemiz mümkün değil. Dünya çok değişti. Dünya, belki 12 defa değişti tüm bu dönem içerisinde. Bu yüzden kesinlikle Gümrük Birliği'nin yenilenmesini savunuyoruz. Biliyoruz ki bazı ikili hususlar var, meseleler var arada elbette. Ama aslında gerçekten iki taraf için de Gümrük Birliği'nin güncellenmesinin faydası var. Çünkü Gümrük Birliği bu zamana kadar yalnızca sınai mallara odaklandı. Hizmetleri kapsamıyor, tarımı kapsamıyor. Bu yüzden de güncellenmesi gerçekten çok önemli.

Biz, aslında Avrupa'yla üretilmiş 'Made with Europe' gibi bir yaklaşımı savunuyoruz. Bunun yanında diğer Avrupa ülkeleri ile beraber, bazı yeni güvenlik önlemlerinin veya güvencelerin alınması gerektiğini düşünüyoruz. Özellikle de örneğin çelik sanayinde... Ama bunun dışında bazı komşularımızı gözetmek zorundayız. Aramızdaki ticaret hacmini düşündüğümüz zaman, bu yaklaşık 12 milyar avro civarında geçen sene öyleydi. Bana göre, burada kesinlikle bunu daha yukarılara taşıyabiliriz ve hedef burada aslında ticaret hacmini iki katını çıkarmak olmalı. Bu, elbette iddialı bir hedef ama bence elde edilebilir, başarılabilir bir hedef.

"BELÇİKA, LÜKSEMBURG VE TÜRKİYE YATIRIMCI ANTLAŞMASI GÜNCELLENMELİDİR"

Belçika, Lüksemburg ve Türkiye Yatırımcı Antlaşması'nı da güncellememiz lazım. Bu 1986'da, 40 sene önce imzalandı. Bununla beraber, Belçika ve Lüksemburg'da ve aynı zamanda Türkiye'de sanayinin kolaylaştırılmasına yardımcı olmaya çalışacağız. Bizim temaslarımızı güçlendirmemiz gerekiyor. Daha fazla anlaşma imzalamak istiyorsak eğer ortaksak, bu aynı zamanda bazen birbirimize rakip olduğumuz anlamına da geliyor."

Forumda ayrıca, Flanders Investment & Trade CEO'su Piet Demunter ile Voka Limburg Ticaret ve Sanayi Odası CEO'su Johann J.L. Leten da konuşma yaptı. Konuşmalarının ardından etkinlik kapsamında basına kapalı olarak, çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren Türk ve Belçikalı firma temsilcileri arasında ikili görüşmeler gerçekleştirildi.

Kaynak: ANKA