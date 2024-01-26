Üye Girişi
Haberler

TMV, Sırbistan'da Novi Pazar'da anaokulu açtı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Abone Ol

Türkiye Maarif Vakfı (TMV), Sırbistan'ın Müslümanların çoğunlukta olduğu Sancak bölgesinde Novi Pazar şehrinde anaokulu açılışını gerçekleştirdi. Açılışa Türkiye'nin Belgrad Büyükelçisi, Sırbistan Turizm ve Gençlik Bakanı ve diğer yetkililer katıldı. TMV'nin Sırbistan'daki faaliyetlerinin artmasıyla birlikte öğrenci sayısı da 800'e yaklaştı.

NOVİ Türkiye Maarif Vakfının (TMV) Sırbistan'ın Müslümanların çoğunlukta olduğu Sancak bölgesinde Novi Pazar şehrindeki anaokulunun açılışı yapıldı.

Novi Pazar'da düzenlenen anaokulu açılışına, Türkiye'nin Belgrad Büyükelçisi Hami Aksoy, Sırbistan Turizm ve Gençlik Bakanı Husein Memic, Türkiye'nin Novi Pazar Başkonsolosu Osman Peşmen, TMV Mütevelli Heyeti Üyesi Selim Cerrah, TMV Yönetim Kurulu Üyesi Ali Çiçek ve Novi Pazar Belediye Başkanı Nihat Bisevac katıldı.

Büyükelçi Aksoy burada yaptığı açıklamada, TMV'nin Türk eğitim sisteminin dünyaya açılan bir penceresi konumunda olduğunu ve TMV ile gurur duyduklarını ifade etti.

Aksoy, TMV'nin Sırbistan'daki faaliyetlerine başkent Belgrad'da 2021'de başladığını anımsatarak bu okullardaki öğrenci sayısının 800'e yaklaştığını belirtti.

Novi Pazar'da açılan anaokulunun, TMV'nin Sırbistan'da Belgrad dışında bir şehirde açtığı ilk okul olduğunun altını çizen Aksoy, "Sancaklı kardeşlerimizin Sancaklı çocuklarımızın eğitimine son derece önem veriyoruz. En iyi en kaliteli eğitimi almaları gerektiğine inanıyoruz ve onları kendi çocuklarımızdan ayırmıyoruz. Bu yüzden de çok nitelikli ve kaliteli bir kurum olan TMV'nin buraya gelmesini sağladık." dedi.

Aksoy, Türkiye-Sırbistan ilişkilerinin Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan ve Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic arasındaki dostane ilişkiler sayesinde ileri bir boyuta taşındığını söyledi.

TMV Yönetim Kurulu Üyesi Çiçek de Türkiye Maarif Vakfının 52 ülkede 50 binin üzerinde hizmet verdiğini anımsatarak "Bugün burada Novi Pazar'da Balkanlar'a yönelik önceliğimizin bir göstergesi olarak anaokulu ile hizmetimize başlayacağız. Bu yüzden çok mutluyuz. Bu cuma gününde önümüzdeki yılları inşa edecek nesilleri yetişmesi için ilk adım atmış oluyoruz." diye konuştu.

Çiçek, TMV'nin okul öncesi eğitimdeki yüksek standartlarıyla bütün dünyada bilenen bir marka haline geldiğinin altını çizerek "Balkanlar'daki anaokulu yatırımlarımız Bosna Hersek'te, Kuzey Makedonya'da, Macaristan'da, Romanya'da ve Kosova'da çok biliniyor. Biz bu hizmetleri Sırbistan'da, özellikle Novi Pazar'da sürekli kılmak için başlangıç yapmış oluyoruz. Hedefimiz burada 120 kapasiteli okulumuzda tam kapasite Novi Pazar'daki insanların çocuklarına en yüksek kalitede okul öncesi eğitimini vermektir." ifadelerini kullandı.???????

Bu arada TMV'nin Novi Pazar'daki anaokulunda 3-7 yaşlarındaki çocuklara eğitim verileceği belirtti.

Kaynak: AA / Güncel

Sırbistan Belgrad Türkiye Eğitim Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Kıvanç Tatlıtuğ boşanıyor mu? Survivor 2024 hangi günler,Cuma günü var mı? Survivor All Star 2024 hafta içi, hafta sonu ne zaman yayınlanıyor? Aşk şiirleri! En güzel aşk şiirleri nelerdir? Romantik şiirler neler? Kısa ve uzun aşk şiirleri! Cemal Süreya aşk şiirleri, Nazım Hikmet aşk şiirleri Aralık hangi burç? Aralık ayı hangi burçtur? Aralık ayında doğanların burcu nedir? 1-31 Aralık arası doğanlar hangi burç? Aralık burçları neler? Kasım hangi burç? Kasım ayı hangi burçtur? Kasım ayında doğanların burcu nedir? 1-30 Kasım arası doğanlar hangi burç? Kasım burçları neler? Battal İlgezdi kimdir? Battal İlgezdi kaç yaşında, nereli? Battal İlgezdi hayatı ve biyografisi! Güney Afrika Müslüman mı? Güney Afrika Cumhuriyeti Müslüman devlet mi? Ekim hangi burç? Ekim ayı hangi burçtur? Ekim ayında doğanların burcu nedir? 1-31 Ekim arası doğanlar hangi burç? Ekim burçları neler? Eylül hangi burç? Eylül ayı hangi burçtur? Eylül ayında doğanların burcu nedir? 1-30 Eylül arası doğanlar hangi burç? Eylül burçları! Survivor neden yok? 26 Ocak Cuma Survivor neden yayınlanmadı? Battal İlgezdi mı etti? Battal İlgezdi CHP'den istifa etti mi? Bugün Survivor var mı? 26 Ocak Survivor var mı, yok mu? Survivor hangi günler yayınlanıyor, haftada kaç gün var? Survivor CANLI izle! 25 Ocak Perşembe TV8 Survivor HD izleme linki! Yalı Çapkını CANLI İZLE! 26 Ocak Yalı Çapkını 55. bölüm CANLI YAYIN! Yalı Çapkını FULL İZLE! Yalı Çapkını CANLI İZLE! 26 Ocak Yalı Çapkını 55. bölüm CANLI YAYIN! Yalı Çapkını FULL İZLE!
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title