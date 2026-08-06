Fındık fiyatına tepki: Hayal kırıklığı

Haber: Barış TÜYSÜZ

(GİRESUN) - TMO'nun Giresun kalite fındığın kilogram fiyatını 255 lira, Levant kalite fındığın kilogram fiyatını ise 250 lira olarak açıklamasına tepki gösteren Giresun Ziraat Odası Başkanı Nurettin Karan, "2026 yılı fındık taban fiyatı tam bir hayal kırıklığıdır. Belirlenen rakam yalnızca tekelcilerin ekmeğine yağ sürecektir" dedi.

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), fındık üreticilerinin merakla beklediği 2026 yılı alım fiyatlarını açıkladı. Yapılan duyuruya göre, Giresun kalite fındık için kilogram başına 255 lira, Levant kalite fındık için ise 250 lira alım fiyatı belirlendi. Üreticiler ve meslek örgütleri, açıklanan fiyatlara tepki gösterdi.

Giresun Ziraat Odası Başkanı Nurettin Karan, fiyatın tam bir hayal kırıklığı olduğunu belirterek, "Belirlenen rakam maliyetlerden ve içinde bulunduğumuz ekonomik şartlardan çok uzak olup yalnızca tekelcilerin ekmeğine yağ sürecektir. Üretici için bu fiyat tam anlamıyla bir yıkımdır. 240 TL taban fiyat teklifi fındık üreticisine ihanettir. Bu teklif karşısında Sayın Cumhurbaşkanımızın üzerine 10 TL daha koyarak fiyat belirlemesi gayet normaldir. 240 TL isteyen bu milletvekilleri üreticinin yüzüne nasıl bakacak, nasıl yanına gidecek merak ediyoruz. Açıklanan fiyat karşısında üreticiler olarak bahçeye girmemeyi bile düşünür hale geldik. Takdir tüm üreticilerimizin" dedi.

"ÜRETİCİYİ DEĞİL TEKELLERİ KORUYAN BU SEFALET FİYATINI KABUL ETMİYORUZ"

YENİ Parti Giresun İl Başkanı Gökhan Şenyürek, alım ücretini "sefalet fiyatı" olarak nitelendirerek, şu ifadeleri kullandı:

"TMO'nun Giresun kalite fındık için açıkladığı 255 lira, üreticinin alın terini yok sayan bir sefalet fiyatıdır. Geçen yıla göre yüzde 27,5'te bırakılan artış, TÜİK'in açıkladığı yüzde 31,75'lik yıllık enflasyonun dahi altındadır. İktidar, kendi rakamlarıyla bile üreticiyi geçen yıldan daha yoksul hale getirmiştir. Bu fiyat, mevcut iktidarın fındık üreticisine çoktan sırtını döndüğünün açık ilanıdır. Üreticinin yükselen maliyetlerini ve içinde bulunduğu ağır koşulları yine görmezden geldiler. Önce milli tarım ürünlerimizi yok ettiler, şimdi de o ürünleri alın teriyle yetiştiren üreticiyi yok etmeyi hedefliyorlar. Üreticiyi değil tekelleri koruyan bu sefalet fiyatını kabul etmiyoruz."

Altınordu Ziraat Odası Başkanı Atakan Akça ise şu açıklamalarda bulundu:

"Bugün Levant kalite fındık için 250 TL, Giresun kalite fındık için ise 255 TL fiyat açıklanmıştır. Özellikle yüzde 6 eğim ve üzerindeki, makineli tarım yapılamayan ve bütün işçiliğin insan gücüne dayandığı bu bölgede fındığın maliyeti 230 TL bandındadır. Fındık maliyetinin 230 TL olduğu bir ortamda 250 TL fiyat açıklanması eğimli arazide üretim yapan çiftçinin ölüm fermanı imzalanmasıdır. Bu, taban fiyat değildir, üreticinin ölüm fermanıdır. Dolayısıyla biz bu fiyatı kabul etmiyoruz. Böyle bir fiyat, üreticimizin bir yıllık el emeğinin ve alın terinin karşılığı değildir. Üreticimizi de bölge ekonomisini de sıkıntıya sokacak bir fiyattır."

Kaynak: ANKA