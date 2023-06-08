TKDK İl Koordinatörü Süne, kentteki yatırımları inceledi

Tarım ve Kırsal Kalkınma Destekleme Kurumu (TKDK) Muş İl Koordinatörü Bünyamin Süne, Varto ilçesindeki yatırımcıları ziyaret etti.

Süne, gazetecilere, TKDK Muş İl Koordinatörlüğü olarak projeler kapsamında, 2013'ten bu yana kente 1 milyar liralık yatırım gerçekleştirdiklerini aktardı.

Varto ilçesinde yapılacak desteklerle 40 milyon liralık projenin hayata geçeceğini vurgulayan Süne, şöyle konuştu:

"Varto ilçemizde 2023'te yılında 24 milyon liralık bir desteğimiz olacak. 9 projeyle Varto'da toplam yatırım tutarı 40 milyon lirayı aşacak. Projemizden 8'i apart otelden oluşurken, bir tanesi de restoran. Kırsal Turizm ve Rekreasyon destekleri altında sadece apart otellere veya restoranlara değil, rekreasyon projelerine de destek vermekteyiz. Varto ilçemizde kırsal turizm alanında 30 projeyi hayata geçirdik. Şu ana kadar 6,2 milyon avro destek verdik. Bu projelerin toplam yatırım tutarı 9 milyon avronun üzerindedir."

2013'ten bu yana 228 projenin hayata geçirildiğini ve bu projelere 40 milyon avro hibe verdiklerini vurguladı.

Projelerin toplam yatırım maliyetlerinin 64,5 milyon avro olduğunu dile getiren Süne, "50 proje devam ediyor. Bunların toplam yatırım tutarı da 190 milyon lira. Bunun 100 milyon lirası hibe olarak verilmektedir. Kurum olarak kadınlara ve gençlere pozitif ayrımcılık uyguluyoruz. Bugüne kadar birçok kadın yatırımcıya ve genç girişimciye destekte bulunduk. Yatırımcılarımızın yüzde 65'inden fazlası kadın girişimcilerimizdir. Kadınların ve genç girişimcilerimizin projeleri bizleri gururlandırmaktadır." dedi.

Aldığı destekle otel açan 25 yaşındaki girişimci Betül Özkan ise hayalini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Hayalini kurduğu iş yerini açmak için Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumuna proje sunduğunu belirten Özkan, şöyle konuştu:

"TKDK desteği olmadan böyle bir projeyi gerçekleştiremezdim. 9 milyon lira yatırım bedeli bulunan projeme yüzde 65 hibe desteği sağlanarak, 4 milyon 600 bin lira destek aldım. Çok mutluyum. Devletin kadınlara bu kadar destek vermesi çok önemli. En büyük hayalim gerçekleşti. Otelimiz doğa ile iç içe olduğu için talepleri zor karşılıyoruz. Devletin bize sağladığı imkanlardan dolayı teşekkür ederiz."

19 odalı apart otel açan 25 yaşındaki Üniversite muzunu Ezgi Aydemir de Varto'da genel olarak daha önce bu tarz işletmelerin olmadığını, buna öncülük ettiklerini dile getirdi.

Girişimciliğin küçüklükten beri hayali olduğunu ifade eden Aydemir, şunları kaydetti:

"Devletin böyle bir destek verdiğini duydum ve TKDK'ya proje sundum. Projem kısa sürede kabul edildi. 2020'de inşaat çalışmalarımıza başladık. Proje bedeli 2,5 milyon liraydı. TKDK'dan 1,5 milyon hibe desteği aldım. Otelimizde doluluk oranı yüzde 100 civarında. Yurt dışından gelen gurbetçilerimizin yoğun talebi var. Müşteri açısından sorunumuz yok. TKDK'nın kadınlara pozitif ayrımcılık yaparak destek olmasını çok önemsiyorum. Bütün kadınlara tavsiye ediyorum."